Valentina Pelinel nu are BAC-ul luat

Nu mai e un secret că Valentina Pelinel nu a dat BAC-ul până la 38 de ani.

“Valentina Pelinel a renunţat la şcoală pentru cariera de model, deşi era elevă la Liceul Sf. Sava. Aşa a rămas până în ziua de azi, fără Bacalaureat. Valentina s-a ferit să vorbească despre studii. La 15 ani, când tatăl ei s-a stins din viata, Pelinel devenea Miss România. Atunci s-a gândit să facă o carieră în modeling și bani”, scria Evenimentul zilei în 2016.

Valentina Pelinel: "E adevărat că nu m-am întors să dau Bac-ul și mi-o asum"

„În școală nu eram bună la matematică, dar mă descurcam la română. Vreau să lămuresc și chestia asta cu Bac-ul. Am intrat la Sava cu 9.40. Eram singura dintre elevii buni care nu și-a permis să facă meditații. Am plecat din țară pentru că muream de foame și nu-mi pare rău că am făcut-o. Așa am prins trenul ăsta. E adevărat că nu m-am întors să dau Bac-ul și mi-o asum”, a declarat Pelinel.