Valentin Popa: ”Învăţământul românesc este foarte bun. Vorbim prea mult despre plagiat”

Valentin Popa, noul ministru al Educației

Valentin Popa, propus ministru al Educaţiei Naţionale, consideră că învăţământul românesc este foarte bun şi că se vorbeşte prea mult de 0,1% din tezele de doctorat care s-au constatat a fi plagiate.

"Medicii noştri sunt căutaţi în străinătate, pleacă în străinătate, nu mai avem IT-işti pe care să îi furnizăm pe piaţa muncii, cerinţa este foarte mare, am avut întotdeauna absolvenţi extraordinari. Învăţământul nostru este foarte bun, chiar foarte bun în anumite domenii, pe anumite programe este excelenţă şi este păcat că umbrim aceste valori ale învăţământului românesc printr-o scoatere în evidenţă a unor elemente nu atât de importante pentru învăţământ cum ar fi plagiatele. (...) Vorbim mult prea mult de 0,1% din tezele de doctorat care s-au constatat a fi plagiate, mai ales în condiţiile în care trebuie să vă spun că nici legea după care ar trebui să îi condamnăm nu este chiar perfectă", a afirmat Valentin Popa, luni, după audierea sa în comisiile parlamentare de specialitate.

Potrivit ministrului propus la Educaţie, legislaţia actuală nu prevede unde trebuie puse ghilimele la un text preluat.

"Nu prevede nicăieri legea respectivă că trebuie să punem ghilimele la un text pe care îl preluăm sau că trebuie să punem citarea imediat după el sau după figuri, deşi astăzi cei mai mulţi dintre cercetătorii noştri aşa o fac, dar legea nu o prevede. Nici eu nu am învăţat în facultate să fac citarea în acest mod. Mult timp am făcut şi eu acest lucru, cu citarea la final. Era important să citezi, dar nu să o faci chiar imediat lângă text şi de aici apar foarte multe probleme de interpretare. Poate că ar trebui să prevadă în viitor nişte norme clare de aplicare a redactării. Fiecare editură şi universitate are aceste norme în momentul de faţă. Nu trebuie să legiferăm la nivel naţional. Ar trebui ca fiecare jurnal, editură să îşi respecte regulile proprii", a spus Valentin Popa.