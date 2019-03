Vâlcov, suburban cu Mugur Isărescu: "Unii se cred mai deştepţi şi pe viaţă într-un anume loc"

Eminența cenușie a politicilor economice ale guvernelor PSD 1,2 și 3, Darius Vâlcov a lansat un nou atac la adresa guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

Darius Vâlcov, a declarat, duminică seara, că îşi doreşte ca noul guvernator şi noua echipă de conducere de la Banca Naţională a României să fie una de patrioţi, pentru că altfel ţara noastră "nu va putea să scoată capul din ţărână".

"România, sub administrarea BNR, are 36 de miliarde de euro, 3,6 aurul, 103 tone, iar restul de 33 de miliarde euro, dolari şi aşa mai departe, în depozit. Dacă România vrea astăzi să se împrumute 33 de miliarde de euro, ar trebui să plătească aproximativ 1 miliard de euro pe an, dacă împrumutul ar fi pe 10 ani, atât ne-ar costa pe noi ca ţară. BNR, în schimb, administrează portofoliile acestea pe care le are, 33 de miliarde, plus aurul şi obţine, în 2017, minus 80 de milioane de euro. Deci Banca Naţională administrează portofolii de o asemenea valoare şi obţine minus 80 de milioane de euro, că tot zicea BNR că nu le-am citit rapoartele, le-am citit raportul pe 2017. Dacă România s-ar împrumuta astăzi cu 33 de miliarde de euro, ar plăti un miliard de euro pe an.

Cam asta este situaţia în România, când unii se cred mai deştepţi şi pe viaţă într-un anume loc, dar probabil şi îmi doresc din tot sufletul ca noul guvernator şi echipa nouă de la BNR să fie o echipă nouă de patrioţi, altfel România nu va putea să scoată capul din ţărână", a spus Vâlcov la Antena 3, întrebat dacă rezerva de aur a ţării noastre ar trebui adusă în ţară.

Consilierul premierului Dăncilă nu este la primul atac la adresa lui Isărescu. Darius Vâlcova spus și în februarie că guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, trebuie să lase „pe alţii mai tineri să ducă mai departe".

„După o asemenea istorie haideţi să fim realişti! A depăşit pe Papa, a depăşit pe cine mai vreţi dumneavoastră. Trebuie totuşi, la un moment dat, să ne recunoaştem limitele şi să lăsăm şi pe alţii mai tineri să ducă mai departe", a afirmat la TVR, consilierul de stat Darius Vâlcov, referindu-se la guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu: Acolo nu este niciun damf de Vâlcov

Nici Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), nu s-a lăsat mai prejos în replici la adresa lui Vâlcov.

În februarie, la conferința de presă de lansare a unui raport al BNR, Isărescu a făcut mai multe declaraţii în ceea ce priveşte afirmaţiile făcute de Darius Vâlcov.

Guvernatorul a reacționat virulent și a comentat mai toate acuzațiile venite din partea lui Valcov: “Ia uite cine ne dă nouă sfaturi!”, a afirmat la un moment Mugur Isărescu, referindu-se la consilierul pe probleme economice al premierului.

„Aderarea României la zona euro n-are nimic de-a face cu declaraţiile lui Vâlcov", a declarat Mugur Isărescu.

„Nu ştiu pentru cine vorbeşte domnul Vâlcov, dar vorbeşte într-una. (...) Nu este vorba numai despre o ordonanţă, este vorba despre toate ieşirile", a completat Isărescu.

”Domnul consilier Vâlcov nu poate vorbi în numele BNR. Nici nu ştiu în numele cui vorbeşte. Eu am semnat în cursul acestei dimineţi proiectul declaraţiei pentru drumul de parcurs de România spre zona euro. Acolo nu este niciun damf de Vâlcov”, a spus Isărescu.

”Premierul susţine alte idei faţă de consilierul Vâlcov. Garantez după cum vorbeşte, nu a citit niciun raport al BNR. Unii poate au citit vreun titlul, el nu a citit nimic. Totuşi, tot comentează politica monetară”, a adăugat guvernatorul BNR.