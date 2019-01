Val de susținere pentru Realitatea TV. TU cum vezi Realitatea? Trimite imagini

Mobilizare uriașă pentru Realitatea TV, din partea telespectatorilor postului nostru de televiziune!

Telespectatorii Realitatea TV s-au mobilizat, în această seară, în număr mare, și ne-au trimis, pe adresa martorocular@realitatea.net, fotografii în care arată cum au urmărit Realitatea TV în intervalul în care postul nostru a fost sancționat de CNA cu întreruperea parțială a emisiei, timp de 10 minute.

Sancțiunea Consiliului a fost aplicată astăzi, 17 ianuarie 2019, în intervalul 19:00-19:10.

Iată, mai jos, o parte din imaginile de susținere pe care telespectatorii Realitatea TV le-au trimis pe adresa martorocular@realitatea.net. TU cum vezi Realitatea?



"Continuați asa, doar în acest fel, cei care nu au loc printre noi vor dispărea", a scris Cornel, din Turda.

"Cele 10 minute am petrecut alături de Realitatea - tv cântănd la Caval doine de jale (...)", a scris C.D., un telespectator din Austria.

"Am fost alături de voi in cele zece minute, la fel cum au fost de altfel mii de oameni, la fel cum am fost si înainte de cele zece minute si la fel cum voi fi si după cele zece minute. Realitatea nu poate fi acceptată de anumiți oameni, realitatea nu poate fi "înghițită" si digerată de o anumită categorie de "oameni". Problema lor. Realitatea există, rezistă si va exista si va rezista. Respect oamenilor adevărați.Respect Realitatea Tv", scrie Maria R.

"Am fost și sunt alături de Realitatea Tv! Eu zic să nu ne lăsăm învinși! Există o vorbă prin popor, care spune așa: "Gura lumii n-o poate astupa nimeni: numai pământul!" Dacă noi suntem lumea, apăi, să nu se aștepte cineva să ne închidă gura! Și mai este ceva: Dacă gura nu poate fi închisă, adevărul nici atât! Adevărul, oricât a fost de schilodit, de schingiuit, de persecutat, a rămas totuși în picioare și va rămâne până la capăt! Trebuie doar să rămânem în adevăr! Aceasta vă doresc și vouă: Rămâneți în adevăr!", ne scrie Daniel T.

"Realitatea tv rămâne în continuare ultimul bastion al democrației. Fiți tari, rezistați iar noi va promitem ca vom fi tot timpul lângă voi. Sunteți adevarați jurnalisti. Va iubim", scrie Ionut T.

"Nu înțeleg de ce vă supărați ca v-au oprit 10 min. Este cea mai buna dovada ca le este frica de voi. SUCCES !!!!!!", scrie Rares.

Sursa Foto: Ștefan

"Sunt alaturi de voi si va multumesc pentru ceea ce faceti", scrie Laurentiu M.