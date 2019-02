Medicii de familie și pacienții din Dolj, revoltați din cauza vaccinul antigripal

Vaccin antigripal

Cele 2.000 de doze de vaccin antigripal care au ajuns în județul Dolj nu au acoperit nevoile pacienților, medicii de familie spunând că au fost nevoiți să facă liste de așteptare și să imunizeze după criteriul „primul venit-primul servit”, scrie realitateadecraiova.net.

Cadrele medicale sunt puse în situația ca zilnic să explice pacienților, încă aflați pe acel tabel, că nu mai sunt doze de vaccin și nici nu se cunoaște o dată când acestea ar putea sosi.

„Cel mai rău este că nu putem respecta un drept al pacientului. Primim în fiecare zi telefoane să ne întrebe care mai este situația, mai laes când văd bilanțul gripei. Într-o zi am terminat dozele. Am cerut 15 și am primit 5. Încă mai am pacienți pe lista de așteptare. Nu știm ce să le spunem, doar că trebuie să avem răbdare”, a spus unul dintre medicii de familie din Craiova.

Reprezentanții DSP Dolj nu știu dacă se vor mai distribui, în județe, doze de vaccin antigripal. Aceștia au solicitat 6.000 de doze, dar au primit doar 2.000. Chiar și așa, spun cei de la DSP Dolj, ar trebui ca cei din Dolj să fie mulțumiți întrucât sunt județe unde au ajuns mult mai puține doze.

„Dozele de vaccin distribuite județului Dolj au fost 2.000 din 6.000 cât a fost totalul solicitat. Noi am cerut în funcție de ce ne-au transmis medicii. Oricum, stăm bine. Cei din Mehedinți au primit 250 de doze. Aceasta este situația. Cele 2.000 de doze au fost împărțite proporțional. Oricum, în județ avem peste 48.000 de vaccinări. Nu am mai avut așa de zece ani, cred”, a precizat purtătorul de cuvânt al DSP Dolj, Ștefan Popescu.

Acesta a mai spus că nu se știe nici dacă vor mai fi distribuite doze de vaccin și nici când ar mai avea loc o asemenea etapă, dacă acest lucru s-ar întâmpla.