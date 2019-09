Vaccinul anti-gripal universal ar putea porni de la o cercetare extrem de importantă

Se pare că llamele și cămilele ar putea să ne dea un ajutor nesperat în medicină. Potrivit cercetătorilor, un anticorp care se găsește în corpul acestur animale ar putea fi utilizat pentru a crea un vaccin anti-gripal universal.

Oamenii de știință au infectat anticorpi recoltați de la cămile și llame în corpul mai multor șoareci iar rezultatele au arătat că aceștia au devenit imuni la gripa de tip A și cea de tip B. „Dacă testele clinice vor avea aceleași rezultate, atunci am putea avea o șansă în a ne lupta cu virusurile gripale care omoară zeci de mii de oameni la nivel global în fiecare an", a declarat imunologul Antonio Lanzavecchia, de la Institute for Research in Biomedicine din Elveția.

Anticorpii care stau la baza vaccinului provin de la camelide, clasa de animale care cuprinde cămile, llame, dromaderi și multe altele. „Asta este o poveste bună și arată puterea ingineriei de anticorpi", a mai explicat imunologul Antonio Lanzavecchia.

Gripa de tip A și cea de tip B este cauzată de doi viruși care evoluează în mod constant, din cauza genomurilor puternic fragmentate. Aceste genomuri fragmentate ajută virusurile să își schimbe în mod constant marcatorii biologici de la suprafață. Cu alte cuvinte, anticorpii care se prind de un virus s-ar putea să nu aibă efect în cazul „urmașilor" acelui virus.

„Anticorpii de la llame și cămile însă sunt capabili să se prindă de mai multe forme de marcatori biologici. În condiții ideale, acești anticorpi au putut preveni infecțiile gripale cauzate de 60 de tulpini de virusuri gripale. Mai mult, ei au rămas în corpul maimuțelor pentru mai mult de nouă luni, fiind la fel de eficienți în lupta cu virusurile gripale în acest interval", au mai declarat oamenii de știință.

Sursa