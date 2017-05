Nicolae Văcăroiu, către senatori: "Curtea de Conturi se poate desfiinţa, nicio problemă"

Președintele Curții de Conturi, Nicolae Văcăroiu, le-a transmis senatorilor din comisiile pentru buget-finanțe și economică faptul că se așteaptă la desființarea instituției pe care o conduce, având în vedere că anul acesta bugetul instituției a fost tăiat prima dată în 153 de ani, iar posturile au fost blocate.

"Se poate și desființa Curtea de Conturi, nicio problemă, așa cum ați început anul acesta cu tăierea bugetului și cu blocarea posturilor. Este posibil", le-a spus Văcăroiu senatorilor care vor să modifice Legea de funcționare a instituției.

Președintele Curții de Conturi a mai arătat că instituția pe care o conduce aduce 200 milioane euro în fiecare an din controlul operativ. "Noi aducem în fiecare an din controlul operativ în jur de 200 de milioane de euro și din deciziile din urmă care se aduc la îndeplinire. Pe total, cam 1 miliard — 1,2 miliarde euro pe an. Este o instituție specifică. Parlamentul îmi dă 65 de milioane, din păcate acum mi-a dat Guvernul, că mi-a tăiat, Parlamentul nu s-a băgat. E pentru prima oară în istoria de 153 de ani a Curții de Conturi când i se taie bugetul. Stau pe 340 de posturi libere că mi-ați tăiat fondul de salarii dumneavoastră, Parlamentul. V-am atenționat că statul pierde peste 800 milioane euro anual din cauza asta, dar e decizia dumneavoastră, nu o discut. Probabil că pe viitor se va gândi dacă se va forma și o nouă lege de organizare, să îi dăm un statut corespunzător dacă vrem cu adevărat să avem o Curte de Conturi care să introducă disciplina financiară în țară", a continuat oficialul Curții.

Președintele Comisiei pentru buget-finanțe din Senat, Eugen Teodorovici, i-a reproșat că România a pierdut bani europeni din cauza abordării Curții de Conturi.