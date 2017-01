Vacanțe Vola.ro. Bilete de avion dus-întors de la 5 euro spre marile capitale europene

Stânga a câştigat primăria Romei / FOTO: wordpress.com

Cei care vor să călătorească în următoarea perioadă prin Europa, au o oferta atractivă de vacanțe Vola.ro spre Roma. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le știți.

Platforma online Vola.ro, pe care se poate rezerva bilete de avion și vacanțe anunță o serie de oferte interesante pentru cei care vor să viziteze Europa. Biletele de avion dus-întors pornesc de la 5 euro în această perioadă. Oferte sunt și pentru alte capitale europene.

Mai multe detalii și oferta Vola.ro găsiți LA ACEST LINK.

De exemplu, o vacanță costă de la 119 euro de persoană. Vorbim de 5 nopți de cazare la un hotel care se află în apropiere de centrul Romei. În pachet sunt incluse biletele de avion și cazarea la hotel.

În ceea ce privește hotelul, Hotelul Mariano ofera cazare la preturi accesibile, in camere renovate. Construit initial in 1880 si mai tarziu transformat intr-un hotel, Mariano este situat pe Esquilino, una dintre cele sapte coline celebre din Roma antica.



Gara centrala din Roma, Termini, este la 5 minute de mers pe jos de hotel Mariano. De la statia Termini se poate ajunge in orice punct al orasului, datorita conexiunilor cu liniile de metrou A si B si cu mai multe linii de autobuz. Hotelul se afla la 2 statii de metrou sau la 20 de minute de mers pe jos de Colosseum. Distanta pana la Aeroportul Ciampino este de 26 km, iar pana la Aeroportul International Leonardo da Vinci (Fiumicino) este de 31 km. Mai multe detalii găsiți AICI.

Vacanță ieftină la Roma Vola.ro. Ce poți vedea în orașul celor 7 coline

Orasul celor 7 coline sau Cetatea Eterna este un muzeu in aer liber, iar fiecare straduta este o pagina de istorie care iti fura atentia. La fiecare colt dai peste monumente antice, peste tezaure de arta si arhitectura si minunate biserici, galerii si ruine protejate.

Roma este resedinta Vaticanului si a fost de-a lungul anilor un centru al puterii, culturii si religiei, leaganul uneia dintre cele mai importante civilizatii din lume. In acelasi timp este un oras cosmopolit si modern de unde poti lua pulsul modei, artei si a culturii contemporane.

Centrul istoric al Romei, dominat de cele „sapte coline” (Capitoliu, Palatin, Viminal, Aventin, Quirinal, Esquilin si Celian) se mandreste cu faptul ca este listat in Patromoniul Unesco. Calatorii romantici sau cei care vor sa se mai si relaxeze trebuie sa faca o plimbare prin pietele din Roma, in special Piazza di Spagna, Piata Navona si Piata Venetia, care sunt intesate de turisti.

Roma este ideala si pentru shopping asa ca rezerva-ti macar jumatate de zi acestei pasiuni costisitoare si iti garantam ca vei avea de unde alege. Un city-break la Roma va fi cu siguranta una dintre cele mai frumoase vacante din viata ta.