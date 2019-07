Vacanță în România. Camere de hotel inundate după o ploaie în Costinești

O ploaie torențială a făcut ravagii în după-amiaza zilei de 9 iulie în Costinești și a intrat inclusiv în camerele unui hotel.

Mai mulți turiștii cazați în complexul hotelier Vox Maris revoltați de faptul că apa a inundat camerele în care sunt cazați, au sesizat Protecția Consumatorului. Au trimis mai mult filme în care arată dezastrul în care se prezintă camerele după ploaia torențială.

În urma sesizărilor făcute de turiștii cazați la Vox Maris, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului a trimis o echipă la fața locului.

Turiștii au fost mutaţi în alte camere sau au primit despăgubiri, alegând să-şi termine vacanţa înainte de termen.

„Complexul are 400 de camere dintre care 200 la parter. În urma ploii abundente a refulat canalizarea în tot Costineștiul, iar cinci camere au fost inundate. Am oprit funcționarea acestora până la remedierea deficiențelor. Ocupanții a două camere au fost relocați în incinta aceluiași complex. Turiștii din alte trei camere au ales să părăsească complexul și au fost despăgubiți pe loc la recepție Am hotărât să aplicăm un avertisment administratorului, să ținem camerele închise până la remedierea deficiențelor, să verificăm că turiștii au fost cazați în condiții bune șii de asemenea că ceilalți au fost despăgubiți în momentul la care au părăsit complexul. Mocheta va fi înlocuită imediat după uscare, administratorul având pe stoc suficientă pentru această operațiune”, a declarat Horia Constantinescu, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului.