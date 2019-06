Vacanță all inclusive doar pentru mâncare și băutură gratis?

Vacanța all inclusive este atracția principală a românilor care aleg pachete de vacanță în Bulgaria, Turcia sau Grecia. Iar all inclusive nu înseamnă doar mâncare și băutură la discreție. Chiar și în Turcia (Raiul all inclusive) poți renunța la câteva mese, adesea cu mâncăruri occidentale, pentru un kebab din bazar, "ca la mama lui acasă!". Asta ca să nu mai spune de diversele pachete destinate celor mici.

Vacanțele all inclusive au devenit o modă. Mergem în Turcia doar pentru ele, alegem hotelurile din Egipt doar cu all inclusive și uneori optăm pentru aceste servicii chiar și în Grecia sau Italia. Nu spunem că e rău, însă, dacă nu ești cu copiii, lasă-ți loc să experimentezi și gastronomia locală. Până la urmă, de ce te duci peste hotare? Nu de alta, dar dacă ești înnebunit după all inclusive, puțin probabil să explorezi destinația... ca să nu ratezi masa. Știm, am trecut și noi prin asta. Tocmai de aceea, renunță la acest concept (unde poți) și bucură-te de tradiționalul locului în care te afli. Chiar și în Turcia (Raiul all inclusive-ului) poți renunța la câteva mese (adesea cu mâncăruri occidentale), pentru un kebab din bazar, scrie Directbooking.com

Însă, când vine vorba de vacanțe cu copiii, all inclusive înseamnă siguranță. Tocmai de aceea, ți-am pregătit un mic ghid pentru o vacanță all-inclusive cu copiii. La ce să fii atentă, ce trebuie să știi și cum să-ți alegi resortul. Toate acestea îți vor face vacanța mai confortabilă și mai frumoasă, simțindu-te în siguranță.

Copilul poate călători: un ghid pentru o vacanță all-inclusive

Un resort all-inclusive înseamnă o vacanță de familie! dacă ai mai fost cu bebelușul, știi exercițiul: zbor, plimbare cu autobuzul, băutură de bun venit… o săptămână de soare, mâncare și relaxare