”Vă mulumesc tuturor!” Un artist celebru, diagnosticat cu cancer pe creier

Brian Travers, în vârstă de 60 de ani, saxofonistul trupei UB40, a fost diagnosticat cu tumoare cerebrală.



Muzicianul a avut o criză când se afla acasă, iar radiografiile efectuate ulterior au scos la iveală prezenţa a două tumori.

Trupa tocmai urmează să înceapă un turneu aniversar, odată cu împlinirea a 40 de ani de activitate. Travers, însă, nu va putea participa la acesta. „Regret profund că nu mă voi putea alătura colegilor din UB40 cu ocazia turneului aniversar de 40 de ani. Băieţii au muncit extrem de mult pentru a da o formă finală melodiilor de pe noul nostru album For The Many, care vor fi cântate live”, a transmis el. În ziua în care ar fi trebuit să plece în turneu, atristul va fi supus unei intervenţii chirurgicale. Depă aceasta va urma o perioadă de recuperare de şase luni.

Muzicianul a spus că dus o viaţă fără regrete şi că ultima sa dorinţa este să revină la activitatea muzicală. „Am avut o viaţă minunată, nu am niciun regret şi nu am nicio altă ultimă dorinţă în afară de a depăşi această problemă şi a reveni la munca pe care o iubesc, să cânt pentru toţi cei care doresc să mă asculte şi să mă exprim prin pictură şi sculptură', a mai transmis el.

Citește mai mult despre acest subiect AICI.