Usturoiul macerat în vin roşu tratează o mulţime de boli. Cum se consumă corect

Acest remediu naturist combina proprietatile benefice ale usturoiului cu cele ale vinului rosu, din care rezulta o bautura capabila sa previna mai multe boli.

De asemenea, curata sangele, intareste sistemul imunitar, elimina colesterolul rau, imbunatateste activitatea sistemului cardiovascular, elimina sarea in exces din organism, creste rezistenta la efort, da energie si lupta impotriva diverselor infectii etc.



Insa, mai presus de toate, acest remediu are puternice proprietati de prevenire si combatere a diferitelor tipuri de cancer.



Iata de ce ai nevoie:

12 catei de usturoi;

1/2 litru de vin rosu de calitate.



Se cojeste usturoiul si se amesteca cu o jumatate de litru de vin intr-un borcan de sticla. Recomandam folosirea usturoiului romanesc din piata, si nu pe cel chinezesc din supermarketuri, care are un continut de arsenic mai ridicat si proprietati terapeutice scazute, potrivit frunza-verde.ro.