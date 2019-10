USR vrea audierea în Parlament a candidatului propus pentru funcția de comisar european

Deputatul USR Iulian Bulai a solicitat, miercuri, in plenul Camerei Deputaților, audierea în Parlament a candidatului propus pentru funcția de comisar european.

"In fata cetatenilor va cer cu fermitate sa va reuniti in Birourile permanente sa cereti intrunirea celor doua comisii de la Camera si de la Senat (comisiile pentru afaceri europene - n.r.) pentru a audia aceasta persoana pentru a nu ne face de ras a doua oara in fata europenilor. (...) Sa nu mai repetam aceeasi greseala, sa audiem acum ca sa nu ne facem de ras dupa, ca invers nu merge", a spus Iulian Bulai.

Deputatul consideră că Dan Nica - noua propunere pentru comisar pe transporturi - este o situație care ne duce din rău în mai rău.

”Dacă PSD nu acceptă propunerea USR, Cătălin Drulă, le propun sa dea aceasta poziție societății civile din Moldova care luptă constant pentru A8 și autostrăzi in toată țara”, opinează acesta.