USR-Plus: Zi istorică pentru Republica Moldova, în care oligarhul își recunoaște înfrângerea

Partidul Democrat din Republica Moldova, condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc, a decis vineri să cedeze puterea Guvernului învestit de majoritatea ACUM - PSRM și condus de Maia Sandu.

Alianţa USR PLUS anunță că va întreprinde toate demersurile instituţionale, la nivelul Parlamentului României şi al Parlamentului European, pentru ca noul Guvern de la Chişinău, condus de Maia Sandu, să fie "recunoscut şi susţinut în adoptarea reformelor necesare pentru înlăturarea influenţei oligarhice din Republica Moldova şi pentru ca ţara să-şi continue parcursul pro-european".

Potrivit unui comunicat de presă al USR-PLUS, este o zi istorică pentru Republica Moldova, "în care oligarhul Vladimir Plahotniuc îşi recunoaşte înfrângerea".

Tot azi reprezentanţii USR PLUS au avut la Camera Deputaţilor, o întâlnire cu reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova, pentru a discuta situaţia din această ţară şi soluţiile pentru ieşirea din criză.

"Republica Moldova este partenerul cel mai apropiat de România în ceea ce priveşte politica de vecinătate. Iar Ministerul Afacerilor Externe şi Guvernul nostru în ansamblu au preferat, din păcate, să aibă o atitudine contrară unui stat membru al Uniunii Europene. Guvernul a păstrat o expectativă ca şi cum am vorbi de o ţară din America Centrală în care se petrec diverse tulburări. Am cerut conducerii Senatului şi Camerei Deputaţilor adoptarea unei declaraţii a Parlamentului României prin care să ne raliem oficial poziţiei UE şi chiar am propus textul declaraţiei. Poziţia noastră este aceea că trebuie recunoscut Guvernul Maia Sandu, tocmai pentru a putea merge mai departe în această dilemă a paşilor următori", a declarat preşedintele USR, Dan Barna.

"Am avut o discuţie cu Maia Sandu la câteva ore după ce Guvernul dânsei a fost votat de Parlamentul de la Chişinău şi am susţinut imediat decizia Parlamentului pentru că este firească, rezultată din legitimitatea votului democratic. Este nevoie de un astfel de Guvern pentru ca puterea oligarhică şi influenţa oligarhică din Republica Moldova să fie înlăturate. Vom susţine aceste idei şi la nivel europarlamentar şi suntem convinşi că şi Parlamentul European va avea o poziţie tranşantă. Regretăm atitudinea ambiguă pe care au avut Guvernul României şi MAE, cu atât mai mult cu cât asigurăm preşedinţia Consiliului UE", a declarat şi preşedintele PLUS, Dacian Cioloş.

Reprezentanţii societăţii civile din Republica Moldova au subliniat frământările de la Chişinău din toată această perioadă, evidenţiind o dată în plus cât de adânc înrădăcinată este corupţia în Republica Moldova şi cât de nocive au fost şi sunt efectele propagandei lui Vladimir Plahotniuc asupra cetăţenilor Republicii Moldova.

"Niciodată nu am avut alegeri atât de corupte în Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală a fost şi este o filială a Partidului Democrat. Şi din acest motiv, soluţia unei înţelegeri între ACUM şi PSRM era singura soluţie. Cel mai mare pericol, însă, este o scindare a societăţii. Sub efectul propagandei constante, cetăţenii nu înţeleg de ce este nevoie de un stat de drept, de instituţii independente, iar instituţiile şi mica societate civilă adevărată din Republica Moldova sunt sub atac continuu. Toţi cei de la masă am fost filaţi şi ni s-au fabricat dosare", a susţinut expertul în politici publice de la Chişinău Ştefan Gligor.