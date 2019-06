USR a validat afilierea la grupul european ALDE, exclusă orice colaborare cu partidul lui Ponta

USR a validat afilierea la grupul ALDE+Renaissance+USR PLUS din Parlamentul European. La Comitetul Politic al Uniunii Salvaţi România, reunit sâmbătă la Brăila, afilierea a fost adoptată cu o largă majoritate: 84 de voturi "pentru", unul "împotrivă" şi trei abţineri.

Titulatura oficială a grupului nu a fost încă stabilită, dar membrii USR au de ales între:

* Renew Europe

* Alliance for Europe

* Citizens for Europe

* Alliance citizens for Europe

* Europe+

* Pro Europe

Delegaţia Alianţei 2020 USR PLUS va fi a treia ca mărime după cele ale Franţei şi Marii Britanii.

La reuniunea de la Brăila, preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat că nu se pune problema afilierii Pro România la această structură din PE." Declaraţiile liderilor En Marche şi ALDE Europa au fost foarte clare - nu se pune problema afilierii domnului Ponta la această nouă grupare. Nu se pune problema afilierii Pro România la ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS", a precizat Barna, potrivit Agerpres.

Barba a precizat că nici la nivel persoanl nu doreşte să colaboreze cu oameni "care l-au susţinut pe Liviu Dragnea să aducă România în situaţia în care ne aflăm astăzi", potrivit Hotnews.