Următorul pas după tăierea de buget: modificarea legii SRI

SRI

Șeful Senatului Călin Popescu Tăriceanu anunță, după tăierea bugetului SRI, că a discutat cu directorul serviciului și "va trebui în mod rapid modificarea legislaţiei existente", astfel încât SRI să revină la misiunea de bază: asigurarea securităţii interne și a funcţionării instituţiilor.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat miercuri că diminuarea bugetului Serviciului Român de Informaţii reprezintă un semnal important, dar şi că va fi necesară modificarea legislaţiei, astfel încât SRI să revină în matca strict constituţională.

"Nu ştiu cum va rămâne în final (bugetul SRI, n.r.), dar sigur că este un semnal important pe care eu cred că SRI trebuie să îl ia ca atare. Diminuarea bugetului nu este rezultatul unui capriciu, ci este rezultatul hipertrofierii acestei instituţii şi din punct de vedere al bugetului şi cheltuielilor, care sunt suportate de contribuabili, şi din punct de vedere al efectivelor, ca să nu mai vorbesc de unele activităţi din trecut, care au ieşit din cadrul constituţional. Într-o discuţie pe care am avut-o cu directorul SRI a recunoscut şi el că activitatea de supraveghere a telefoanelor nu are ce să caute în cadrul SRI. Ca şi alte activităţi. Deci, va trebui în mod rapid modificarea legislaţiei existente, astfel încât SRI să revină în matca strict constituţională, care este asigurarea securităţii interne, a funcţionării instituţiilor. Funcţia, hai să spunem, preponderent de contrainformaţii pe care o are orice serviciu intern, şi nu alte chestiuni, cum sunt protecţia aeroporturilor şi aşa mai departe, pe care le asigură azi SRI", a arătat Tăriceanu într-o declaraţie de presă susţinută la Parlament.

El a menţionat că SRI are o organizare "cu totul depăşită", care implică un "excedent" de personal, informează Agerpres.

"Trebuie să înţelegem cu toţii că trebuie făcute nişte eforturi de recalibrare. Am văzut că şi purtătorul de cuvânt al SRI face nişte referiri la o organizare care este cu totul şi cu totul depăşită şi care implică un excedent de personal, pe care îl resimţim cu toţii în bugetele care au crescut în ultimii ani. Practic, în ultimii cinci ani, dacă nu mă înşel, bugetul SRI s-a dublat", a spus el.

Tăriceanu i-a replicat şi preşedintelui Klaus Iohannis, care a opinat că bugetul de stat pe 2019 este "făcut pe picior, bazat pe estimări economice nerealiste" şi "alocări politice preferenţiale".

"Preşedintele cred că trebuie să ţină seama de voinţa corpului legislativ, trebuie să ţină seama de necesitatea ca bugetul să fie adoptat cât mai rapid şi sper ca această politică şi atitudine pe care a avut-o în ultima perioadă să ajungă la un sfârşit", a mai spus liderul ALDE.

Marţi, Comisiile de buget-finanţe ale Parlamentului au dat raport favorabil bugetului Serviciului Român de Informaţii, aprobând o diminuare cu 150 de milioane de lei faţă de forma transmisă de Guvern.