Uraganul Dorian a făcut prăpăd. Câți morți a lăsat în urmă

Bilanţul în urma trecerii uraganului Dorian prin Bahamas a crescut la 43 de morţi, a anunţat vineri biroul de presă al premierului, care se teme că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare în arhipelagul devastat.

''Patruzeci şi trei (de morţi), este cifra oficială, cu numeroşi dispăruţi şi ne aşteptăm ca acest număr să crească semnificativ", a declarat Erica Wells Cox, purtătoare de cuvânt a premierului Hubert Minnis, la postul de televiziune american NBC News. Bilanţul precedent era de 30 de morţi.

Ziarul The Washington Post, citat de Reuters, a relatat că 35 de oameni au murit în Abacos Islands şi opt în Grand Bahama. Operaţiunile de căutare şi de salvare continuă.

