UPDATE | Anunțul așteptat. Verdictul în procesul CSA Steaua - Gigi Becali

UPDATE | Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit ce va anunța astăzi, 7 martie, Tribunalul București, în procesul intentat de Clubul Sportiv al Armatei.

Despre ce este vorba? CSA Steaua îi cere 37 de milioane de euro patronului FCSB, acesta fiind acuzat că ar fi folosit marca Steaua ilegal, din 2004 până în 2014.

"Nu se ia nicio decizie. S-a amânat deja, cred că se va da peste 3 ani o decizie. Decizia de la Tribunal este amânată pentru mai.

Se va face o expertiză, iar dacă o să le dea vreun prejudiciu, le va da maximum 20.000 sau 30.000 de euro. Am dus instanței un tabel cu câți bani au cesionat ei marca în aștia 3 ani de când o au. În primul an au făcut 12 euro, în al doilea an 10.000 și în al 3-lea an 8000. Deci ei în 3 ani au 18.012 euro. Ăsta e prejudiciul. Atâta au produs ei în 3 ani. Expertiza contabilă va decide prejudiciul, nu ce vor ei.

Nu costă nici societatea mea, patrimoniul meu, 37 de milioane așa cum zic ei. Ei trebuie să arate că din cauza mea au pierdut 37 de milioane, că i-am oprit eu. Nu e așa cum vor cei de la Armată. Trebuie să vină cu probe, să demonstreze. Ei au luat contabilitatea mea, câte venituri am avut eu. Fără să mai pună în calcul și cheltuielile. Veniturile sunt făcute jucând fotbal, nu vânzând marca", a declarat Becali pentru GSP.ro.

--------------------------

Știrea inițială

Magistraţii Tribunalului Bucureşti sunt aşteptaţi să se pronunţe, miercuri, în procesul în care CSA Steaua îi cere despăgubiri de aproximativ 37 de milioane de euro lui Gigi Becali ca urmare a celor zece ani în care omul de afaceri s-a folosit ilegal, susţine Florin Talpan, de marca "Steaua".

Dacă Tribunalul Bucureşti se va pronunţa astăzi în această cauză, decizia va putea fi atacată.

Până acum, CSA Steaua, reprezentată de juristul Florin Talpan, a câştigat toate procesele contra lui George Becali şi FC FCSB.

Cele mai importante sentinţe au fost cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în decembrie 2014, care a anulat marca Steaua înregistrată de George Becali, apoi cea a Curţii de Apel Bucureşti, din decembrie 2016, prin care lui George Becali i se interzicea să mai folosească, pentru clubul său, numele Steaua.

Instanţele au respins, însă, definitiv cererea latifundiarului de a anula marca Steaua înregistrată de Armată şi solicitarea de a suspenda executarea sentinţei dată de Curtea de Apel în decembrie 2016.

Armata are în desfăşurare două procese contra FC FCSB. În procesul început în toamna lui 2016, CSA Steaua cere despăgubiri de 36,8 milioane de euro de la FC FCSB, invocând folosirea abuzivă şi cu rea-credinţă a mărcii Steaua în intervalul 2004-2014. George Becali a anunţat deja că, dacă va pierde, va renunţa la club pentru că n-are de gând să plătească aceşti bani.

Într-un alt proces, demarat pe 29 decembrie 2017, CSA Steaua cere instanţei să-i recunoască drepturile asupra palmaresului din perioada 1947-2003 şi să interzică grupării lui George Becali să mai facă uz de performanţele din acel interval, potrivit Mediafax.