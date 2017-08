Unul dintre primii MILIONARI ai României, executat de bănci

Unul dintre primii milionari ai regismului post-decembrist pare că se confruntă cu probleme majore de ordin financiar. Hotelul milionarului George Pădure a fost scos la vânzare de bancă pentru 5.200.000 de euro, proprietatea fiind executată silit în contul unor datorii.

În 2015, atunci când a cumpărat Best Western Plus Expocenter, fostul primar al Sectorului 1, care îşi promova afacerea Gepa Electro Center, la începutul anilor '90, sub sloganul "Un pic mai bine pentru dumneavoastră!", a împrumutat de la bancă 1,5 milioane de euro pentru a-l moderniza şi a plătit pentru el aproape 2,5 milioane euro, susține CanCan.

Anunţul de vânzare a fost făcut pe site-ul băncii. "Propunem spre achiziţie Hotel situat în nordul Bucureştiului, la mică distanţă de centrul oraşului, ideal amplasat în apropierea centrului de expoziţii RomExpo. Best Western Plus Expocenter face parte din cel mai mare lanţ hotelier din lume, este o locaţie modernă, funcţionabilă pe gradul de confort de patru stele", se arată în anunţul de vânzare.

Anul trecut, în momentul în care a candidat la Primăria Sectorului 1, George Pădure şi-a depus declaraţia de avere. Potrivit acesteia, are o casă de 124 de metri pătraţi în Bucureşti (dobândită în 1999), o alta, de 142 de metri pătraţi, în Belgia (din 2012) şi un apartament de 79,5 de metri pătraţi în Constanţa, cumpărat în 2006. Ca persoană fizică, deţinea participaţii la mai multe firme, dar cea mai importantă proprietate era EXPOCENTER HOTEL din Bucureşti, adică exact hotelul vândut acum de bancă.