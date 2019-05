Unul dintre cele mai tari filme de la Cannes 2018 urmează să intre în cinematografele din România

Thriller-ul psihologic coreean În flăcări, în regia lui Lee Chang-Dong, se lansează în România pe 17 mai. În flăcări/Burning a făcut istorie la Cannes, unde a primit Premiul juriului FIPRESCI pentru Cel mai bun film și Premiul Vulcan, pentru scenografie și a reușit să devină totodată cel mai bine cotat film de către criticii Screendaily, din istoria Festivalului de la Cannes.

„Brutal și splendid” - Los Angeles Times

„Seducător și tulburător” - Vox

„Genial" - The New York Times

„Captivant, fulgerător”- The Playlist

„Un thriller cum nu vei mai vedea anul acesta" - Screen Anarchy

Acestea sunt doar o parte dintre aprecierile filmului În flăcări/Burning în regia lui Lee Chang-Dong, prima ecranizare a povestirii scurte „Arderea hambarelor” a celebrului autor japonez Haruki Murakami. Filmul va intra în cinematografele din din ţară începând cu 17 mai 2019 și este distribuit de Voodoo Films.

În flăcări/Burning a făcut istorie la Cannes, unde a primit Premiul juriului FIPRESCI pentru Cel mai bun film și Premiul Vulcan, pentru scenografie și reușind să devină totodată cel mai bine cotat film de către criticii Screendaily, din istoria Festivalului de la Cannes. Cei 10 criticii ai revistei i-au acordat o medie de 3.8, În flăcări depășind astfel recordul (3.7) obținut acum doi ani de Toni Erdmann, regizat de Maren Ade.

Totodată, Tim Grierson de la Screendaily scria despre regizorul Lee Chang-dong că „a venit să dea foc competiției de la Cannes” cu cel mai recent film al său. Tot el afirmă că filmul este „devastator…de o complexitate și un mister pătrunzătoare”.

Inspirat din povestirea scurtă „Arderea hambarelor” de Haruki Murakami, care face parte din volumul „Elefantul a dispărut” (Polirom, 2015), În flăcări este un thriller psihologic cu accente romantice în care un scriitor aspirant și un tip bogat devin rivali pentru dragostea aceleiași fete. În timpul unei livrări, Jongsu, un curier, interpretat de actorul Yoo Ah-in, dă din întâmplare peste Haemi (Jeon Jong-seo), care locuia pe vremuri în cartierul lui. Haemi îl roagă să aibă grijă de pisica ei cât timp va călători în Africa. La întoarcere, i-l prezintă pe Ben (Steven Yeun), un tip misterios pe care l-a întâlnit în vacanță. Într-o zi, Ben îi povestește lui Jongsu despre hobby-ul său cât se poate de neobișnuit.

În distribuție se află actorul Steven Yeun, starul de Hollywood cunoscut datorită rolurilor de supraviețuitor al epidemiei în celebrul serial The Walking Dead și activist radical pentru drepturile animalelor în Okja (în regia lui Boon Jong Ho, prezentat la Cannes în 2017). În Burning/ În flăcări joacă rolul unui străin enigmatic cu un stil de viață luxos și spune că acest rol a fost pentru el „o provocare minunată” și a marcat desprinderea temporară de personajele pe care le-a interpretat în trecut. Vedeta declara și că Lee Chang-dong este „unul dintre eroii” lui și că „îi menționa numele fără să se gândească vreodată că va fi pe unul dintre platourile sale de filmare.”

Lee Chang-dong și-a început cariera în teatru la vârsta de 20 de ani și apoi a lucrat ca scriitor și scenarist. Și-a făcut debutul în regie cu un film noir - Green Fish - urmat de Peppermint Candy, prezentat în Quinzaine des Rélisateurs la Cannes, în 2000, unde care s-a jucat cu forma narativă folosindu-se de flashback-uri. Oasis, al treilea său lungmetraj, chestionează natura comunicării dintre oameni. Cu aceste două filme din urmă a primit recunoaștere din partea criticilor și a publicului, pe plan internațional. În 2003, a fost numit Ministru al Culturii și Turismului. Cu al cincilea său film, Poetry, a câștigat Premiul pentru Cel mai bun scenariu la cea de-a 63-a ediție a Festivalului de la Cannes, adunând numeroase alte premii și distincții la festivaluri internaționale.

În flăcări/Burning (rating N15) va fi lansat în România de Voodoo Films începând cu 17 mai și va putea fi văzut în București, Botoșani, Bistrița, Craiova. Cluj-Napoca, Constanța, Brașov, Pitești, Piatra Neamț, Târgu-Mureș, Târgu-Jiu, Slobozia, Bârlad, Sfântu Gheorghe, Arad.