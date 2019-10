Beneficiile unturii de bursuc. Ai avea curaj să încerci tratamentul?

Adevărul despre untură pe care nimeni nu îl spune. Iată ce se efect are, de fapt, asupra sănătăţii!

Untura de bursuc este unul din produsele naturiste exceptionale, intrebuintat in tratarea diferitelor afectiuni. Grasimea de bursuc are textura unui ulei putin solidificat, o culoare alb-galbuie si un miros si gust specific.

Untura de bursuc este bogata in elemente si substante active atat de benefice pentru organismul nostru. Contine proteine, vitamine (A, E, B1, B2, B3, B4, B12), acizi grasi polinesaturati (Omega-3, Omega-6, Omega-9), substante glicozide, micro si macroelemente, potrivit bzi.ro.

Iata cateva afectiuni care pot fi tratate cu untura de bursuc:

1. Afectiuni pulmonare

Untura de bursuc este recomandata de catre expertii in medicina alternativa, in primul rand pentru tratament impotriva tuberculozei pulmonare. Aceasta boala apare in urma infectiei cu bacteria Mycobacterium tuberculosis (cunoscuta si sub numele de bacilul Koch), afectand plamanii prin distrugerea tesuturilor acestora.



Complexul de vitamine si minerale ajuta la regenerarea tesuturilor, iar untura se poate consuma fie sub forma de capsule sau in stare bruta. Indiferent de afectiune, consumul in stare bruta se face in combinatie cu ceva dulce, cum ar fi miere de albine, cacao sau ciocolata.







De asemenea, untura de bursuc are aceleasi proprietati de vindecare pentru astmul bronsic si pneumonie, fiind folosit si in tratarea cancerului pulmonar. Pentru cancer se recomanda consumul in stare bruta deoarece, compozitiei cu proprietati antitumorale de acizi grasi polinesaturati (in special Omega 9) si vitamina A.



2. Afectiuni gastro-intestinale

Tot datorita efectului de regenerare a tesuturilor, consumul regulat de untura de bursuc creste eficacitatea de prevenire si tratare a afectiunilor sistemului digestiv, precum gastrita, ulcerul duodenal, colita si enterocolita.



Untura de bursuc are un efect protector de "invelire" a membranei mucoase, datorita vitaminelor A, E si B5 din compozitia sa.



3. Afectiuni cardio-vasculare

Untura de bursuc contribuie la imbunatatirea sistemului circulator, reducand riscul de ateroscleroza, tromboza si varice. Contine acizi grasi Omega 3 si Omega 6 care duc la extinderea lumenului vaselor de sange care alimenteaza inima, si reduc colesterolul din sange.



Vitaminele E, B3, B6 si B12 reduc restrangerea trombocitelor si imbunatatesc proprietatile reologice ale sangelui. Pe langa acestea, vitamiele B2, B5, B9 si A, regleaza nivelurile sanguine de hemoglobina, stimuland sinteza naturala a hemoglobinei.



4. Afectiuni ale pielii

Untura de bursuc poate fi folosita si ca unguent. Pentru zgarieturi, taieturi, piele crapata, vergeturi, arsuri sau alte rani usoare, este suficienta aplicarea unei cantitati subtiri de untura pe suprafata afectata. Pentru muscaturi de insecte, furuncule, abcese, acnee, herpes, psoriazis sau dermatita atopica, se recomanda atat uzul extern cat si cel intern al unturii de burusuc.



De asemenea, untura de bursuc previne imbatranirea pielii, datorita antioxidantilor naturali si a acizilor grasi organici si polinesaturati.



Daca se foloseste doar ca unguent, este indicata achizitionarea in stare bruta. Exista creme cu untura de bursuc, dar cantitatea acesteia este foarte redusa.



5. Afectiuni musculo-scheletice

Tot ca unguent este fololsit pentru eliminarea durerii, inflamatiei si tumefierii muschilor. Untura de bursuc se recomanda pentru uz intern si exten in tratarea artritei, rahitismului, osteoporozei, tendinitei, miozitei, luxatiilor de ligament si tendoane.



6. Afectiuni hormonale

Untura de bursuc ajuta la restabilirea echilibrului hormonal, reduce riscul de intertilitate si impotenta, jucand un rol important in sinteza hormonilor sexuali masculini si feminini. Acizii grasi nesaturati au un efect de protectie asupra ovocitelor si spermatozoizilor.