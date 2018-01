Unghii rupte? Organismul îţi transmite cel mai important mesaj

Daca tanjesti dupa o manichiura perfecta, durabila, insa te impiedica unghiille care se tot rup, atunci trebuie sa stii ca organismului tau ii lipseste manganul.

Cauza unghiilor rupte poate fi deficienta de mangan, un mineral vital pentru buna functionare a organismului. Acesta intervine in procese precum cictrizarea ranilor, metabolismul carbohidratilor, colesterolului, aminoacizilor.



Organismul are nevoie de mangan pentru functionarea optima a enzimelor, a glandei tiroide, pentru absorbtia nutrientilor. Nivelurile insuficiente de mangan pot conduce la o multime de probleme de sanatate: unghii fragile, ataxie, Parkinson, dureri articulare, probleme legate de fertilitate, diabet, schizofrenie, slabirea fortei ligamentelor, caderea auzului.



Pentru a combate aceata deficienta, trebuie manganul trebuie consumat din alimente. Alimentele bogate in mangan sunt: alune, nuci (nucile de macadamia sunt printre cele mai importante surse de mangan), spanac, cereale, tofu, naut, fasole, ceai negru.