Unde se va deschide primul restaurant subacvatic din Europa, la 5 m sub apă

Primul restaurant subacvatic din Europa se va deschide în Norvegia. Acesta va fi parțial scufundat la 5 m sub apă, iar jumătate din construcție va fi situată pe coasta de sud a Norvegiei.

Clădirea este construită pentru a fi un restaurant cu 100 de locuri, însă va funcţiona şi ca centru de cercetare marin şi ca recif artificial pentru midii.

Odată intraţi, vizitatorii vor putea să vadă viaţa marină printr-o fereastră panoramică imensă.

Zidurile din beton vor avea 1 m lăţime, iar la exterior nu vor fi finisate pentru a le permite midiilor să se ataşeze de ei. Midiile vor avea rolul de a atrage mai multe animale marine şi de a purifica apele. Potrivit mediafax.ro, construcţia va începe în februarie 2018 şi se va finaliza la începutul anului 2019.

