Unde lucrează Oana Stănciulescu după ”divorțul” de Realitatea TV

Oana Stănciulescu

După ”divorțul” de Realitatea TV, jurnalista Oana Stănciulescu semnează articole pe site-ul Stiridiaspora.ro.

Jurnalista Oana Stănciulescu semnează de câteva luni articole pentru site-ul stiridiaspora.ro. Site-ul cu pricina, scrie Cancan.ro, ar aparține lui Bogdan Chireac.



Dovada din acest punct de vedere, o constituie linkurile active care apar în fiecare zi pe site-ul DC News – aparținând aceluiași Bogdan Chirieac – și care duc tocmai căte stiridiaspora.ro, scrie Cancan.ro.



Oana Stănciulescu a fost interzisă la Realitatea TV, odată cu Oreste Teodorescu, situație care a generat o criză ce a dus la suspendarea realizatorului emisiunii Jocuri de Putere, Rareș Bogdan. Rareș Bogdan a revenit între timp la pupitrul emisiunii.



Oana Stănciulescu a anunțat la rândul său că nu intenționează să revină la Realitatea TV. „Pentru mine Realitatea este un capitol încheiat. Am luat decizia în urmă cu două săptămâni. Din decenţă, nu am făcut niciun fel de declaraţii. Dar pentru că s-au făcut tot felul de insinuări la grămadă, vreau să precizez că nu am nimic de-a face cu ce s-a spus în spaţiul public în ultimele zile. Sunt ziarist de aproape 30 de ani şi în tot acest timp am luptat pentru principiile în care cred. Şi rămân consecventă cu ele“, a precizat Oana Stănciulescu pe Facebook.