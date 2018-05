Unde a dispărut Angelica Stoican. Ce face acum legenda folclorului oltenesc

Nu mai este la fel de prezentă pe micul ecran precum fiica ei, Niculina, însă nu pentru că s-a pensionat sau pentru că nu s-ar simți bine cu sănătatea. Dimpotrivă. Angelica Stoica, legenda folclorului oltenesc, a ajuns să cânte doar de plăcere, când și unde dorește. Niculina Stoican, fata cea mare a Angelicăi, jurat în emisiunea „Vedeta populară”, de la TVR 1, a spus noutățile despre celebra ei mamă.

"Mama este bine, locuieşte la Orşova şi cântă în continuare. Ea are o mare realizare în viață și asta îmi doresc să ajung să fac și eu. Să pot să aleg locurile în care vreau să cânt, să susţin concerte pentru fanii mei. Să nu mai merg să cânt în anumite locuri din nevoia de a supravieţui, să nu mai fac nici un fel de mic compromis, pe care ar trebui să-l fac la ora actuală, ca majoritatea cântăreţilor de la noi. Mama a ajuns la acest nivel, să poată să meargă să cânte doar unde vrea şi unde îi place. Eu m-am născut cu muzica populară în casă, pentru că am avut norocul să îmi dea viaţă un om care este emblematic pentru muzica populară din zona Mehedinţi, Angelica Stoican, şi aşa am crescut, mergând cu ea pe marile scene. Mai am o soră, Adriana, şi ea cântă, doar că nu şi-a dorit să facă din asta o profesie. Cântă foarte frumos şi cred că are un timbru mult mai apropiat de cel al mamei mele. Nu a făcut din asta o carieră şi nu a performat, ar fi putut performa, nu am de unde să ştiu. Are un timbru excepţional", a povestit, în exclusivitate, interpreta de muzică populară, pentru click.ro.