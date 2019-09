"Unchiul Alexandrei", candidatul cu studii incerte, dar cu bani pe bune

Cunoscut și sub titulatura de "unchiul Alexandrei", Cumpănașu nu a reușit să demonstreze cum a reușit să facă studiile superioare, însă la capitalul financiar s-a descurcat. Are șapte vile și apartamente, trei terenuri intravilane, iar el și soția au încasat, doar anul trecut, din bani publici, 1,6 milioane de lei. El a completat că, în anul 2018, a încasat 66.672 de lei de la SNSPA cu titlul de „salariu”. SNSPA spune că el nu a fost cadru didactic, ci a fost plătit ca expert.

Alexandru Cumpănașu are șapte vile și apartamente, trei terenuri intravilane, iar el și soția au încasat, doar anul trecut, cam din aceleași surse (în mare parte bani publici), o sumă totală de peste 1,6 milioane de lei. Declarația de avere depusă la BEC arată și un împrumut mare, de 300.000 de euro, luat de Cumpănașu de la un fost consilier din Ministerul Economiei.

Candidatul la prezidențiale are trei terenuri intravilane, în suprafață totală de peste 600 mp, cumpărate după 2014. De asemenea are trei case și patru apartamente, cu suprafețe între 78 de metri pătrați și 228 de metri pătrați, toate achiziționate de familia Cumpănașu după 2013. De asemenea are două mașini, un Subaru din 2008 și un Mercedes cumpărat în 2018. Acesta are conturi la bănci în valoare totală de 72.000 de euro și și-a împrumutat Asociația cu aproape 153.000 de lei.

Familia Cumpănașu a încasat anul trecut 1,6 milioane de lei, ambii soți iau bani cam din aceleași locuri

De la SNSPA a primit un salariu de aproape 67.000 de lei, de la Romaqua Group aproape 80.000 de lei, de la Asociația de Acreditare din România și de la UEFISCDI București circa 60.000 de lei.

Pe lângă salarii, a avut venituri din drepturi de autor și prestări servicii: De la Asociația pentru Implementarea Democrației - peste 580.000, Asociația Centrul pentru Integritate - 47.000, CNCIR - 120.000, asociația de Acreditate din România, aproape 67.000 lei. De asemenea, din chirii a încasat peste 106.000 de lei.

În ceea ce privește veniturile soției sale, Simona Gabriela Cumpănașu, aceasta a obținut din salariu peste 23.000 de lei de la Asociația Centrul pentru Integritate, 89.500 de la UEFISCDI, aproape 53.000 de lei de la Asociația de Acreditare din România, peste 87.600 de lei de la Romaqua Group și 8.000 de la Secretariatul General al Guvernului.

Pe lângă salariu și soția lui Cumpănașu a avut venituri din drepturi de autor și prestări servicii - 310.000 de la Asociația pentru Implementarea Democrației și 24.000 de la CNCIR (Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor De Ridicat şi Recipientelor Sub Presiune).

N-are studii superioare, dar ia bani de la Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Superior

Cumpănașu, despre care s-a aflat că urmează cursuri de master în Elveția deși nu a absolvit vreo facultate, a luat anul trecut și aproape 59.000 de lei de la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). Soția sa, a încasat și ea, tot de la UEFISCDI, 90.000 de lei.

Adrian Curaj, fost ministru al Educației, acum director general UEIFCDI, spune că și Cumpănașu și soția au participat la un concurs de proiecte, luând acești bani în mod legal.



"Noi avem proiecte și scoatem la concurs posturi. A fost o selecție publică și au lucrat în proiecte. Nu există alt mecanism decât concursuri și selecție anunțate public. Lucrăm cu multă lume, cred că avem câteva sute de experți, pentru că avem multe proiecte. Totul este public, este afișat pe site, nu e nimic ascuns. Tot ce aducem ca expertiză e prin selecție pe competențe. Nu lucrăm cu nimeni selectat în afara mecanismului public de selecție", a declarat Curaj pentru HotNews.ro

Cine este Ferariu, cel care l-a împrumutat cu 300.000 de euro pe Cumpănașu

Un punct interesant al declarației de avere este un împrumut de 300.000 de euro acordat lui Cumpănașu, în 2015, de Alexandru Ferariu. Potrivit Profit.ro Alexandru Ferariu este președinte al ONG-ului Asociația pentru Bună Guvernare, organizație la care Cumpănașu este secretar general. Asociația pentru Bună Guvernare face parte din grupul de ONG-uri Coaliția Națională pentru Modernizarea României (CNMR), grup condus de Cumpănașu și unde este membru și Asociația pentru Implementarea Democrației.

În perioada 2017-2018, Alexandru Ferariu a fost consilier la Ministerul Economiei, după care la cel al Cercetării și Inovării, fiind și administrator al rețelei de telecomunicații a Transelectrica. El s-a întors recent la meseria de om de televiziune, la B1 TV, de unde plecase în 2015. El a mai lucrat la Pro TV, Național TV, Antena 3 și Antena 1. Potrivit declarației sale de interese, Ferariu este membru și în două organizații masonice, Marea Lojă Națională din România și United Grand Lodge of England. De asemenea, în 2018, Cumpănașu a luat un credit de 171.000 de lei de la ING.

Răspunsul oficial SNSPA