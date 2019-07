Una zice, alta face! După ce a anunţat "coabitarea" cu PSD, Tăriceanu a trecut la ameninţări

După ce a promis "coabitarea" cu PSD la guvernare, liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a început să pună condiţii, sub ameninţarea că blochează rectificarea bugetară, esenţială pentru guvern şi PSD.

„Varujan Vosganian e unul din cei nemultumiti de modul in care decurg raporturile in coalitie. Sunt foarte multi colegi care au venit şi au zis să ne gândim la ieşirea de la guvernare dacă aceste raporturi nu se îmbunătăţesc. I-am zis şi dnei Dăncilă că trebuie modificate raporturile din coaliţie. Urmează rectificarea bugetară, aştept ca dna premier să ne invite, altfel colegii mei miniştri mi-au zis că nu vor să voteze rectificarea bugetară, pentru că sunt nişte priorităţi, între ghilimele, pe care ei nu le înţeleg. Nu se văd priorităţile ALDE în proiectul de rectificare, cel puţin în ce a apărut în presă, pentru că noi nu am văzut niciun document de la Guvern. Daca se doreşte ca mai departe să funcţioneze coaliţia, aşteptăm să fim consultaţi”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.

Ameninţarea cu blocarea bugetului sau ieşirea de la guvernare a venit la scurt timp după ce prezidenţiabilul ALDE anunţa că partidul său va rămâne partener corect în coaliția de guvernare. "Candidatura separată nu presupune o rupere a colitiei de guvernare", a afirmat Tăriceanu.