Una dintre minunile României, imortalizată pentru prima dată "de la Geneză încoace" de un fotograf

Un fotograf din România a reuşit să imortalizeze una dintre minunile Peşterii Tăuşoare, din Bistriţa. Custodele peşterii a rămas surprins de reuşita tânărului şi a spus că această imagine a fost făcută publică "pentru prima dată de la Geneză".

Alex Varga, un fotograf amator şi pasionat de munte din Rodna a intrat pentru prima oară în peşteră şi, folosind un obiectiv super-angular de 8 milimetri, a reuşit să imortalizeze una dintre minunile dinăuntru, scrie bistriteanul.ro.

"N-am avut până acum ocazia să intru şi să vizitez Peştera Tăuşoare, dar această ocazie s-a ivit sâmbăta trecută, la invitaţia custodelui Crin Theodorescu. Am parcurs cam 2 kilometri şi jumătate, am stat înăuntru cam opt ore şi am descoperit o peşteră extrem de frumoasă, într-adevăr copleşitoare, eram obişnuit cu minele, pentru că tatăl meu a fost maistru minier la minele din Rodna, şi tot mi s-a părut dificil de parcurs...", a povestit Alex Varga.

"Cea mai elaborată fotografie la care am avut timp să stau şi să-mi aranjez sculele vreo 10 minute a fost cea în care apar celebrele bile de Tăuşoare", a povestit Alex Varga.

Una dintre fotografii a reuşit să surprindă, însă, o adevărată revelaţie, după cum a numit-o custodele peşterii, Crin Theodorescu. "Mi-am permis să fac un addagio la una din fotografiile lui Alex Varga. Omul e un artist, vede subiectul din prima, și stăpânește tehnica foto cu o dexteritate magică. În fotografia aceasta a suprins, pentru prima dată de la Geneză încoace, Sala Muntelui, în toată grandoarea ei. O sală de prăbușire la intersecție de microfalii tectonice, pe suprafața de strat. Din cauza lipsei apei, incaziunile au rămas nemișcate. Practic, discutăm de o sală gigantică în mijlocul căreia se află un munte gigantic. Imaginați-vă un bloc cu zece etaje în mijlocul unei săli de peșteră. Una dintre cele mai frumoase zone din Izvorul Tăușoarelor, o sală tăcută, fără speleoteme, ca o catedrală romanică severă și austeră. Mulțumesc omului nostru, o adevărată revelație...", a comentat Crin Theodorescu pe marginea fotografiei.