Una dintre cele mai promiţătoare voci de la noi s-a retras din competiţia pentru Eurovision 2017

Cântăreaţa Lora şi-a anunţat retragerea din competiţia Eurovision. La baza deciziei sale stă diferenţa de opinii despre cum trebuie să sune piesa care ar trebui să reprezinte România la cea mai importantă competiţie europeană muzicală, Eurovision.

Piesa "I know", cu care artista a intrat în concurs, este compusă de doi dintre cei mai cunoscuţi compozitori britanici, DaBeatFreaks şi are un sound modern şi matur, aliniat la cerinţele muzicale europene ale anului 2017.

"Am decis, împreună cu casa de discuri şi managementul meu să mă retrag din competiţia pentru Eurovision. La baza hotărârii mele stau opiniile diferite legate de modul în care se fac preselecţiile pentru concurs. Piesa este, cu siguranţă, un hit, fiind compusă de DaBeatFreaks, un grup de producători ce au scris piese pentru artişti precum Sean Paul, Dizzee Rascal sau Meghan Trainor.", a declarat Lora pentru MEDIAFAX.

Lora este la a doua participare la selecţia naţională pentru Eurovision, ea participând, în urmă cu opt ani, cu piesa "Come Along". "Come Along" a obţinut atunci peste 10,000 de voturi.

În 2010 Lora cunoaşte succesul cu piesa "My Passion". Cântecul a fost lider în clasamente timp de mai multe săptămâni consecutive. Printre hit-urile din palmaresul Lorei se numără "Ne Împotrivim", "Floare la ureche", "Arde", "Singur în doi", "Asha", "Ruga" sau "Lasă-mă aşa".

Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Alături de România, în competiţie s-au mai înscris 42 de ţări.