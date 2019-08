Una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului va cânta la Cerbul de Aur

Cerbul de Aur

Emeli Sandé, una dintre cele mai bune voci din ultimii 10 ani din Marea Britanie, vine la Cerbul de Aur. Vineri, 23 august, în ultima zi de concurs, artista va susţine la Braşov primul său recital pe o scenă din România, scrie realitateadebrasov.net.

Cu peste 340 de milioane de vizualizări în mediul online, 19 milioane de single-uri vândute, dintre care trei No.1 în Marea Britanie, patru Brit Awards, autoare sau co-autoare a unor piese pentru mari artişti precum Alicia Keys, Katy Perry sau Rihanna, Emeli Sandé este printre cele mai importante şi iubite staruri ale industriei muzicale.

My Kind Of Love, Next to Me, Read All About It, Beneath you’re Beautiful sunt câteva dintre hiturile care s-au auzit pe radiourile din întreaga lume şi cu care Emeli a cucerit definitiv inimile şi… urechile ascultătorilor. Ascensiunea sa artistică a început în 2009, când a lansat, alături de rapper-ul Chipmunk, Diamond Rings, piesă ce a intrat direct în Top 10 UK Singles Chart.

Albumul de debut, Our Version of Events, lansat în 2012, a ajuns numărul unu în Regatul Unit la scurt timp de la lansare, doborând în acelaşi timp şi un record deţinut timp de 50 de ani de The Beatles pentru cele mai multe săptămâni în Top 10. De asemenea, a primit 7 discuri de platină în Marea Britanie şi Irlanda, fiind cel mai bine vândut album în 2012 şi 2013. Anul 2012 a fost unul fabulos pentru Emeli, care a cântat în faţa a 80.000 de spectatori şi a miliarde de telespectatori, la ceremoniile de deschidere şi închidere ale Jocurilor Olimpice de Vară de la Londra.