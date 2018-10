Un viceprimar din judeţul Neamţ, acuzat că a bătut un bărbat pe care l-a prins la furat porumb

Leopold Antal, viceprimarul comunei Botești (județul Neamț), este acuzat că ar fi snopit în bătaie un bărbat pe care l-ar fi prins la furat porumb. Incidentul a avut loc în seara zilei de joi, 11 octombrie, în localitatea Nisiporești, comuna Botești, scrie realitateadeneamt.net.

Conform agentului Georgiana Moşu, din cadrul biroului de presă al IPJ Neamț, la data de 12 octombrie, în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Săbăoani au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 52 de ani, din Nisiporești, a fost victima unei agresiuni fizice.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit că în seara de 11 octombrie, în jurul orei 21:00, în timp ce se afla pe un teren agricol, situat în extravilanul localității Nisiporești, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat de 34 de ani, din aceeași localitate, ar fi aplicat mai multe lovituri cu o bucată de lemn, provocându-i leziuni victimei.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. – a declarat Georgiana Moșu.

Viceprimarul comunei Botești susține că nu l-a bătut pe bărbat, ci doar l-a prins la furat și l-a dat pe mâna polițiștilor.

Acesta mai spune că totul a început cu o seara înainte, pe 10 octombrie, când l-ar fi văzut pe bărbatul de 52 de ani cum fura porumb de pe terenul lui. Pe 11 septembrie, bărbatul ar fi venit din nou.

„Joi seara (n.r. – 11 octombrie) a venit iar cu căruța, s-a băgat în mijlocul lanului și a început să culeagă porumb. Atunci am ieșit repede, el a încercat să urce în căruță, am tras de căruță, a căzut jos, ne-am îmbrâncit ce ne-am îmbrâncit, l-am imobilizat și am chemat poliția.

După ce au venit polițiștii, ne-au luat declarații, au constatat cât porumb s-a furat, bărbatul a recunoscut că a furat și am plecat acasă.

Aud, a doua zi, că l-aș fi bătut. Dacă-l loveam, nu în seara aia mergea la spital? Nu în seara aia chema salvarea? Până la ora asta organele de achetă nu m-au acuzat că l-aș fi lovit. Toate aceste acuzații sunt neadevărate.” – a declarat Leopold Antal, viceprimarul comunei Botești.

Un utilizator al rețelei de socializare Facebook a postat mai multe fotografii și susține că viceprimarul l-ar fi bătut cu ranga pe bărbatul de 52 de ani, până l-a lăsat inconștient.