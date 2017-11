Un vasluian acuză 4 polițiști și un jandarm de agresiune: ”M-au bătut profesionist!”

Anchetă la Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui după ce un bărbat din comuna Iana i-a acuzat pe patru polițiști, printre care și șeful de post, de acte de violență.

Ciprian Bleoju, de 39 de ani, spune că a fost bătut ”în mod profesionist” de patru polițiști și un jandarm. Bătaia nu a lăsat prea multe urme, cu excepția unei vânătăi la ochi. În schimb, bărbatul s-a ales cu dureri de cap foarte mari care l-au trimis direct la spital. Apoi a fost investigat de legiști, care i-au eliberat un certificat.

Ciprian Bleoju spune că s-a trezit cu doi polițiști la poartă, duminică, după ce soacra lui a sunat la 112 și l-a acuzat că i-a furat caii și căruța care, de fapt, îi aparțin lui. Victima susține că le-a explicat că sunt bunurile lui și, în plus, nu are timp să meargă la soacră pentru că trebuia să ajungă la serviciu.

Cei doi polițiști ar fi fost deranjați de vorbele bărbatului și, spune el, l-au luat la pumni drept răzbunare că fuseseră deranjați în week-end.

”La mine a venit șeful de post din Iana, Ionuț Vrabie, împreună cu un un subaltern al său, Mihai Dimitriu. Fără măcar să asculte ce am de spus, au început să mă bruscheze și apoi să mă lovească. M-au lovit peste picior, m-am dezechilibrat, am căzut, după care au început să-mi dea cu spray paralizant în ochi. Din cauză că lăcrimam și vederea îmi era încețoșată, nu am putut să intru foarte repede în mașina poliției, ceea ce i-a enervat și mai mult și au început să-mi aplice lovituri în coaste. M-au dus la postul de poliție și, imediat, m-au luat la bătaie alți doi polițiști și un jandarm aflat în încăpere. Jandarmul m-a pus să stau în genunchi și să-mi cer iertare pentru că i-am deranjat pe polițiști în week-end. Am fost scuipat în ochi și lovit în continuare. Ultima oară m-au lovit în partea stângă, sub coastă, unde am dureri și acum”, a declarat Ciprian Bleoju, potrivit estnews.ro.

După corecția aplicată la postul de poliție, bărbatul a fost condus acasă de polițiști. Bărbatul a depus o plângere la poliție împotriva agresorilor.