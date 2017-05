Un urs furios a încercat să intre în casa unei femei. Ce l-a atras irezistibil și l-a scos din minți

Ursul nu a putut fi alungat cu nicio formă deoarece din casă venea un miros foarte puternic de prăjituri și gogoși.

Cel puțin 30 de minute, animalul sălbatic a lovit cu labele în ferestrele de la bucătăria unei bătrâne din Connecticut. Femeia speriată a chemat poliția și a sperat ca ursul să nu găsească o cale de acces.

Până să ajungă poliția la reședința izolată, ursul s-a răzgândit și a plecat în pădure.

Connecticut wildlife officials tell @WFSBnews they'll keep eye on bear who smelled brownies baking and tried to break into Avon home pic.twitter.com/z5jSK7Jghl