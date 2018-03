Un tânăr cu 6 clase a umilit Crima Organizată. Achitat de trafic de droguri,fără să meargă la proces

Judecătorii ieşeni au achitat, definitiv, un bărbat din Iaşi care a fost acuzat de DIICOT de trafic de droguri. Magistraţii au considerat că probele prezentate de procurori sunt insuficiente.

C. I. a fost trimis în judecată în februarie 2016, obţinând achitare şi la instanţa de fond, în urmă cu un an. Procurorii l-au acuzat pe ieşean că, în perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, ar fi vândut unor investigatori sub acoperire cantităţi mici de marijuana. I. ar fi realizat tranzacţii similare şi în 2013, când cumpărător ar fi fost tot un investigator sub acoperire, scrie adevarul.ro.



În timpul procesului, tânărul nu s-a prezentat, el lucrând în prezent la o spălătorie auto din Marea Britanie. În urma cercetării judecătoreşti, magistraţii au concluzionat că probele prezentate de procurori sunt insuficiente pentru a demonstra că bărbatul este vinovat. Astfel, declaraţiile martorilor nu au fost concludente, la fel şi interceptările, se arată în motivarea judecătorilor. La rândul său, audiat în 2014, la DIICOT, bărbatul a negat acuzaţiile.



Magistraţii au mai constatat că procesele-verbale în care se consemna vânzarea unor cantităţi de marijuana către investigatorii sub acoperire fuseseră întocmite în baza celor relatate de investigatorul sub acoperire şi a colaboratorului său, şi nu întocmite în mod direct de aceştia.