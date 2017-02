Un şofer beat i-a spus poliţistei care îl amenda că seamănă cu Elena Udrea. Şocant - ce a urmat!

Un şofer beat care a fost amendat de poliţie ar fi fost bătut de o poliţistă, după ce i-ar fi spus femeii că seamănă cu Elena Udrea. Bărbatul a ajuns la spital, cu ruptură de vezică urinară şi a fost operat de urgenţă. Poliţia spune că investighează incidentul.

„Din dispoziţia domnului comisar şef Haniş Alin, împuternicit la comanda inspectoratului, ofiţeri din cadrul Compartimentului Control Intern vor efectua verificări cu privire la aspectele semnalate în mass media, în care sunt prezentate presupuse agresiuni fizice, comise în data de 16.02.2017, de poliţişti din cadrul Secţiei Rurale Carei, asupra unui conducător auto surprins în trafic conducând sub influenţa alcoolului.



În funcţie de rezultatul verificărilor vor fi dispuse măsuri în consecinţă.” se arată într-un comunicat de presă al IPJ Satu Mare, scrie informaţia-zilei.ro.



Întrucât omul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a fost dus la Carei pentru recoltarea de probe biologice, apoi la Secţia de Poliţie din Carei.



În timp ce unul din poliţişti întocmea procesul verbal, Mircea A. a încercat să facă o glumă spunând că poliţista seamănă cu Elena Udrea.



Supărată, femeia în uniformă s-a năpustit asupra şoferului şi l-a lovit cu picioarele până când acesta a căzut inconştient. Toate acestea s-au întâmplat sub privirile celorlalţi 3 poliţişti. În jurul orei 2, omul a fost scos din sediul poliţiei şi lăsat în stradă.



Dimineaţa, personalul medical de la Carei a stabilit că bărbatul a suferit o ruptură de vezică urinară. De la Carei a fost transferat la Spitalul Judeţean, unde a fost operat de urgenţă.