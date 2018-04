Un senator vrea suprataxarea sucurilor cu zahăr

Un proiect care prevede introducerea unei taxe suplimentare pentru bauturile cu un continut ridicat de zahar va fi depus la Senat saptamana viitoare, scopul actului normativ fiind acela de a descuraja consumul de sucuri dupa scumpirea acestora si reducerea incidentei bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat si a altor boli grave.

Initiatorul proiectului, senatorul USR Adrian Wiener, spune ca masuri similare au fost luate de mai multe tari, iar Romania ar avea cel mai mare consum de bauturi racoritoare indulcite din Europa.



Senatorul Adrian Wiener (USR Arad) a declarat, marti, ca a finalizat redactarea unui proiect de lege la care a lucrat cateva luni, privind scaderea consumului de sucuri cu zahar, iar in momentul de fata strange semnaturi in Parlament.



"Proiectul va fi depus la Senat saptamana viitoare, iar acum are loc strangerea semnaturilor. Pana azi (marti - n.red.), am primit semnaturi de la toti colegii carora le-am prezentat proiectul, indiferent de partidul din care fac parte, dar mai important este ca au semnat liderii de grupuri parlamentare", a spus Wiener, care este medic, fost manager al Spitalului Judetean Arad.



Senatorul afirma ca scopul actului normativ este acela de a descuraja consumul de sucuri care au continut mare de zahar si, implicit, diminuarea incidentei bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat, a obezitatii sau cancerului, noteaza ziare.com.



"Numeroase studii stiintifice arata, fara niciun fel de dubiu, o asociere pozitiva intre consumul de bauturi racoritoare cu adaos de zaharuri si incidenta obezitatii si diabetului zaharat. Un studiu recent publicat de cercetatorii de la Cancer Council Australia si Universitatea din Melbourne indica o relatie directa intre consumul constant de bauturi racoritoare cu adaos de zaharuri si 13 tipuri de cancer, independent de greutatea corporala", spune senatorul.



"In Romania, avem cel mai mare consum de bauturi racoritoare indulcite din Europa, iar incidenta diabetului zaharat este cea mai mare din UE. In conditiile in care consumul de zahar creeaza dependenta, populatia Romaniei este vulnerabila, in special componenta consumatorilor cu nivel al educatiei si al veniturilor inferioare", a declarat parlamentarul.