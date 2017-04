Un român a devenit PREOTEASĂ pentru un cleric din Marea Britanie. Povestea este ULUITOARE

Reverendul Philip Clements (78 de ani) l-a cunoscut pe tânărul de 24 de ani din România în urmă cu doi ani. Între român, Florin, şi preot s-a născut o poveste de dragoste, iar acum cei doi urmează să se căsătorească.

Reverendul Philip Clements, preot paroh ani de zile în Eastry, Kent, a confirmat planurile de nuntă şi a confirmat că se va muta împreună cu tânărul său partener de viaţă în Bucureşti, unde vor să locuiască liniştiţi, ca un cuplu normal, anunţă kentlive.news. Clements a declarat că a purtat o adevărată luptă împotriva Bisericii Engleze, mai ales după ce s-a retras din rândurile preoţiei pentru tânărul român. Dar, potrivit acestuia, nu mai putea să ascundă adevărul şi a preferat să renunţe la minciuna în care trăia de atâta timp, arată EVZ.

Fostul preot, care a predat ani de zile şi la "Dover Grammar School", o şcoală pentru băieţi, a recunoscut că oamenii au ridicat din sprâncene când venea vorba despre iubitul său Florin, dar a adăugat: „Nu mai am prea mult de trăit, aşa ca vreau să mă bucur de restul vieţii alături de persoana pe care o iubesc. Vreau să profit din plin de asta". Românul spune că pentru el nu contează diferenţa de vârstă, fostul preot fiind genul lui de bărbat. "Pentru mine e ceva oau, pentru ca relaţiile mele trecute n-au durat foarte mult, iar acum cred şi simt că este cea mai bună relaţie din viaţa mea", a spus Florin.

"Viaţa mea s-a schimbat imens, pentru că de la preotul muncitor, corect şi devotat, am ajuns să mă îndrăgostesc de un tânăr şi să-mi doresc să-mi petrec restul vieţii cu el. Am facut acest anunţ public pentru că îmi doresc ca Biserica să-şi schimbe atitudinea faţă de această problemă, a căsătoriei între persoanele de acelaşi sex. Sunt convins că foarte mulţi preoţi îşi doresc un partener, dar sunt obligaţi să n-o facă de către regulile Bisericii”, spune Clements.