Un profesor de economie demontează "miracolul economic" propovăduit de PSD

Monica Dudian, profesor universitar ASE demontează mitul creșterii economice miraculoase a României și spune că salariile nu pot fi crescute fără productivitate, acesta fiind un principiul elementar al economiei. Mai mult, profesorul susține că România și-a pierdut, doar în 2017, aproape 40% din forța de muncă.

Productivitatea a crescut, este adevărat, dar Româna are o problemă cu forța de muncă. Mai puțini oameni produc mai mult. Monica Dudian, profesor universitar ASE a explicat: Ideea este că un lucrător produce mai mult. Sunt mai puțini lucrători, e adevărat. E ca și când fac într-o companie o restructurare, am dat afară 20% dar restul 80% care îmi rămân îmi produc cu 30% în plus. Ea a mai spus că până în 2015, inclusiv, productivitatea în România a crescut peste salarii, ceea ce a dus la o scădere a costului muncii. Trendul s-a inversat din 2016 ceea ce e de natură să îngrijoreze.

"Nu putem să avem productivitate fără tehnologii.





Potrivit acesteia, raportul Comisiei Europene arată că, în medie pe UE-28, contribuția productivității la creștere stagnează, ceea ce nu este cazul țărilor din estul Europei.



„România este printre primele care printre primele în ceea ce privește creșterea total factor productivity. În timpul crizei contribuția a fost predominantă dinspre capital. Sigur, inovația este importantă, sigur productivitatea este importantă, dar România are o problemă cu forța de muncă și cu capitalul uman. Are nevoie de această contribuție a productivității întrucât în 2017 am avut o rată de emigrare de 37% din totalul forței de muncă. Sporul natural al populației este de -3,1%, adică fără productivitate nu prea putem crește în condițiile în care se va menține acest trend de emigrare. La productivitate totală România se vede printre primii”, a mai arătat profesorul ASE.



Între 2007-2017 se vede un progres în ceea ce privește productivitatea, spune ea, precizând că avem atât părți pozitive pe productivitate, cât și elemente negative.

Partea plină a paharului, din punct de vedere al productivității dacă ajustăm productivitatea la costul muncii, de fapt România este poziționată bine în raport cu media UE-28 în sensul că în 9 din 12 domenii, productivitatea muncii ajustată al salarii depășește media europeană cu performanțe semnificative în real estate. Avem în construcții și în sectorul manufacturier, deoarece costul muncii este relativ scăzut în România. Până în 2015, inclusiv, productivitatea în România a crescut peste salarii, ceea ce a dus la o scădere a costului muncii. Trendul s-a inversat din 2016 ceea ce e de natură să îngrijoreze”, a mai arătat Dudian.