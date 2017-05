Un procuror de Teleorman, condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Ce faptă a comis

Un procuror de la Parchetul Tribunalului Teleorman a fost condamnat de magistratii Curtii de Apel Bucuresti la patru ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si trafic de influenta, fiind acuzat ca a primit bani de la rudele unui barbat arestat pentru tentativa de omor, decizia instantei nefiind definitiva, informeaza News.ro. Decizia judecatorilor a fost luata marti, dupa trei amanari de pronuntare, anunţă Hotnews.ro.

Potrivit DNA, procurorul Traian Eduard Nedelcuta a cerut 10.000 de euro, din care a primit 2.000, pentru a ajuta un inculpat pentru tentativa de omor sa fie cercetat pentru o infractiune mai putin grava. Banii au fost primiti prin intermediul unei grefiere care a recunoscut faptele. In iulie 2016, Nedelcuta a fost trimis in judecata dupa ce, in luna mai a anului 2014, prin intermediul grefierei Mioara Damiana Costache, a acceptat sa primeasca 10.000 euro de la rudele unei persoane cercetate intr-un dosar de tentativa de omor pe care-l instrumenta.

"Pentru acesti bani, magistratul ar fi fost de acord sa obtina o situatie juridica favorabila rudei denuntatorilor, arestat preventiv intr-un dosar al Parchetului de pe langa Tribunalul Teleorman, prin schimbarea incadrarii juridice din infractiunea de tentativa de omor intr-o infractiune cu limite de pedeapsa mai mici - loviri sau alte violente sau vatamare corporala", mentioneaza DNA. Anchetatorii sustin ca procurorul Traian Eduard Nedelcuta a primit efectiv, prin intermediul grefierei, suma de 2.000 euro in schimbul promisiunii ca va obtine de la medicul legist un certificat medico-legal care sa ateste ca lovitura aplicata de agresor nu a pus in pericol viata victimei. Intrucat nu a reusit sa il convinga pe medicul legist sa elibereze un astfel de document, magistratul a restituit banii rudelor persoanei anchetate, tot prin intermediul grefierei. Ulterior, cei care au dat banii l-au denuntat pe procuror la DNA.

Chemata la audieri, grefiera care a intermediat relatiile dintre procuror si rudele persoanei cercetate pentru tentativa de omor a incheiat cu procurorii DNA un acord de recunoastere a vinovatiei, cu privire la savarsirea infractiunilor de complicitate la luare si dare de mita si complicitate la trafic si cumparare de influenta.

"In prezenta aparatorului ales, inculpata a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, ca accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala, ca este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv trei ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de trei ani", mai precizeaza DNA. Traian Eduard Nedelcuta a fost suspendat din postul de procuror odata cu trimiterea sa in judecata.