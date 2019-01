Un preot recunoaște câți bani câștigă de Bobotează: "Am făcut 3.500 de euro"

Primele zile ele fiecarui an sunt foarte aglomerate pentru preoţii ortodocşi. Aceştia au foarte mult de alergat chiar din prima zi a noului an, de Sf. Vasile, si până la sărbătoarea Bobotezei. Aceștia, conform tradiţiei si canoanelor bisericesti, trebuie sa meargă la familiile din parohia pe care o păstoreşte pentru slujbele speciale de Sf Vasile, in prima fază si, mai apoi, cu Iordanul, de Bobotează.

Potrivit unei reguli vechi, enoriaşii le oferă slujitorilor domnului mici „atenții”, cu preponderenţă sume de bani dar şi alte cadouri cum ar fi fleici de carne afumata, carnati, cafea sau bauturi fine.

Un preot din Argeş a recunoscut, pentru Ziarul Profit, ca, desi e o munca grea, aleargă cu placere prin frig pentru ca recompensa este pe masura. Potrivit acestuia, un preot cu lipici la enoriasi si ceva noroc poate aduna in doar 2, 3 zile sume frumoase, care se învârt în jurul sumei de 2.500 – 3000 de euro pentru parohiile mici sau medii.

”Eu am o parohie măricică cu oameni darnici si multi înstăriţi pe care îi cheama Vasile, Vasilica, Ion sau Ioana. Nu fac nimic ilegal, doar respect o traditie iar oamenii se bucura sa ma vada si cred ca inteleg ca nu este usor sa bati kilometri pe la casele lor pe frig, pe zăpada. Preotii nu cer nimic, oamenii ne dau cat ii lasa inima. Cei cu nume de sfant dau mai mult, altii ne dau si carne, carnati sau sticle cu bautura mai acatari. Inca nu am facut un calcul exact, dar in ziua de Sf Vasile si de Boboteaza cred ca am strans undeva la 3500 Euro. Poate vi se pare mult, dar sa stiti ca asa mai compensam si noi veniturile mici de peste an”, a declarat C. I., preot la o parohie din Argeş. Întrebat daca pentru aceste sume emite vreo chitanta sau alt tip de document, acesta a spus ca nu are cum atat timp cat aceste sume sunt donatii. ”Oamenii sunt convinsi ca nu dau popii banii ci ii dau bisericii de care apartin. Si ce chitanta sa dau: la carne sau la sticlele de vin pe care mi le ofera ?”, mai spune acesta.



Acelasi preot a marturisit ca are colegi preoti cu parohii mari de peste 700-900 de familii, în timp ce la ţară numărul familiilor este mult mai mic.

„Am un fost coleg, acum preot la o parohie in Pitesti, care castiga de Sf. Vasile si Boboteaza cel putin 6000 Euro. Anul asta, chiar mi-a zis ca din banii stransi de Boboteaza işi va termina casa care o are in constructie. Desigur va lasa ceva din banii astia si in vistieria bisericii”, mai spune preotul.