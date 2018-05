Decizie bizară! Un platan secular din București a fost ciopârțit

Un platan secular, aflat lângă Podul Cotroceni din Capitală, a fost ciopârțit după ce vântul a rupt ... o creangă.

Avea în jur de 300 de ani și se afla în acel loc cu mult înainte ca Alexandru Ioan Cuza să înceapă proiectul pentru canalizarea Dâmboviței, de exemplu.

Corespondentul Realitatea TV Alexandru Vlădescu a oferit detalii: "Autoritatile spun ca au taiat mai multe crengi ale platanului vechi de 300 de ani, dupa ce acestea erau in pericol sa cada. Asta dupa ce aseara, in urma unei furtuni violente, una dintre crengi s-a prabusit pe malul stang al Dambovitei. Platanul este o specie protejata de lege. In Bucuresti mai avem doar cativa astfel de arbori vechi, in zona strada Berzei, dar si a Bisericii Batistei".

