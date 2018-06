Un oraș întreg, șocat de reclama la "Muzeul sexului" de pe autobuze

Muzeul sexului

Un oraș american este în freamăt de câteva zile de când toate autobuzele poată o reclamă cel puțin bizară: la "Muzeul sexului".

Chiar dacă reclama este decentă ca aspect vizual, neavând decât un text alb pe un fond negru, oamenii din New York sunt nedumeriți de oportunitatea unui astfel de mesaj pe mijloacele de transport în comun.

Chiar și șoferii de autobuz sunt intrigați, potrivit CBS2. "Este teribil, este un cartier aici foarte sensibil la acest tip de subiect, nu prea le sună bine oamenilor", a mărturisit un locuitor din Borough Park, Brooklyn.

Au fost înregistrate sesizări și reclamații deja la societatea de transport și la primărie.

"Nu cred că este o idee potrivită pentru un public familist sau pentru copii, iar autobuzele noastre se adresează mai ales familiilor", a explicat un consilier al Primăriei.

"I think it's not a family friendly ad, frankly, and our buses should be reserved for things that are family friendly," he told Castro.

O locuitoare din Crown Heights spune "Chiar nu vreau să văd așa ceva, de ce să trimită oamenii la un muzeu cu exponate sexuale?".

Alții nu par foarte deranjați de reclamă, transmite postul de știri menționat. Ce se poate vedea la Muzeul sexului în GALERIA FOTO