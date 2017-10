Un oltean i-a făcut Simonei Halep o statuie din fier și beton. Vezi cum arată

Cătălin Mihalache, un artist plastic din județul Olt, a imortalizat, în fier și beton, momentul în care Simona Halep a ajuns numărul 1 în clasamentul WTA. Statuia este în curtea casei lui, din satul Prooroci al comunei Milcov, alături de statuile făcute pentru cântărețul Smiley și omul de afaceri Gigi Becali.

Caricaturist şi elev al maestrului Ştefan Popa – Popa’s, Cătălin Mihalache, a declarat că a fost motivat „să o aducă la el în curte” pe Simona Halep, după performanţa acesteia de a ajunge pe primul loc al clasamentului WTA, scrie Mediafax.



„M-a influenţat bucuria pe care o am când un român ne face o imagine bună. Ştiţi că au fost atâtea cazuri de co-naţionali care ne-au făcut de râs prin străinătate. Simona Halep a reprezentat o surpriză care mi-a creat emoţii şi mi-am zis că nu mă las până n-o pun la mine în curte. În plus, este o lucrare cu o cromatică frumoasă, cu premiul acela plin de trandafiri”, a declarat Mihalache.



„Sunt unul dintre fanii Simonei, o admir ca mulţi alţii. Nu cred că e cineva care să nu admire un om care ne face o imagine bună peste hotare”, a mai spus artistul oltean.



Printre statuile care pot fi regăsite în curtea lui Cătălin Mihalache din satul Prooroci al comunei Milcov se numără cea a lui Gigi Becali, dar şi una a lui Smiley, făcută în stil caricatură.