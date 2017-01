Un nou termen de judecată pentru Ludovic Orban la Curtea Supremă

Ludovic Orban

Un nou termen de judecată, luni 16 ianuarie, pentru Ludovic Orban la Curtea Supremă, în dosarul în care este acuzat de trafic de influenţă.

Un nou termen de judecată, luni 16 ianuarie, pentru Ludovic Orban la Curtea Supremă, în dosarul în care este acuzat de trafic de influenţă.

Fostul lider PNL este judecat pentru exercitarea funcţiei de lider politic pentru a obţine foloase necuvenite. Orban ar fi incercat să obţină 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru a plăti unor televiziuni care să-i promoveze imaginea, în calitate de candidat la alegerile locale.

Orban n-a mai apucat să intre în cursa electorală, pentru că procurorii DNA l-au pus sub acuzare. De fiecare data, insa, Ludovic Orban a respins acuzatiile care i-au fost aduse.

În luna aprilie, surse judiciare arătau că Tiberiu Urdăreanu l-a denunțat pe liderul liberal Ludovic Orban la DNA, pentru că i-a cerut 50.000 de euro pentru campania sa electorală. Imediat, Orban și-a retras candidatura pentru Primăria Capitalei și a demisionat din postul de prim-vicepreședinte PNL și de vicepreședinte al Camerei Deputaților.

„În primul rând, nu eram prieteni, nici măcar apropriați. Ne cunoșteam din perioada în care dânsul a fost ministru al Transporturilor. În prima parte a anului 2016, am fost în arest la domiciliu și, ulterior, în control judiciar (...) pentru o promisiune indirectă și voalată. Așadar, când vine cineva și îmi cere direct și nevoalat o sumă cash... Am stat și am rumegat ceva timp situația și m-am întrebat ce să fac în situația asta. Mi-am amintit că am văzut în dosarul meu că luni de zile la rând am avut mandat de urmărire «total», adică și telefon, și acasă, și la birou, peste tot.... Eu eram într-o situație-limită atunci, și pentru mine riscul de mi se agrava situația era mult mai mare decât riscul de a spune cineva că «ăsta l-a dat în gât pe Orban»", a explicat Tiberiu Urdăreanu într-un interviu recent.