Un nou sistem de certificare forestieră se lansează în România, cu prilejul conferinței "Gestionarea durabilă a pădurilor și certificarea forestieră", ce va avea loc duminică, la Brașov. Este vorba despre unul dintre cele două cele mai cunoscute astfel de programe de certificare internațională, numit PEFC™.

Certificarea pădurilor este un sistem voluntar de inspecție și de urmărire a lemnului și a altor produse forestiere exploatate sau recoltate conform unui set strict de reglementări, scrie Newsbv.ro.

Certificarea nu se reduce doar la arborii care se taie. Aceasta ia în considerare și bunăstarea socială și economică a angajaților din domeniul forestier, precum și a comunităților locale.

Mai multe companii europene au acuzat mafia certificărilor de-a lungul timpului. Recent, Ralf Pollmeier, directorul executiv al companiei germane Pollmeier, cu o cifră de afaceri de până în 250 de milioane de euro și 800 de angajați, a venit în România anul trecut de mai multe ori pentru a prospecta piața locală în vederea unei posibile investiții pe piața noastră, după cum a dezvăluit recent pentru presa germană.

În periplul său de business, Pollmeier a prins din plin tensiunile dintre FSC și cel mai mare procesator local de lemn din România, compania austriacă Holzindustrie Schweighofer. Cadrul legal privind achiziția de buștean i se pare managerului german "extrem de confuz și dificil" și, fără să intre în detalii, insistă pe faptul că, paradoxal, pe piața locală circulă foarte mult lemn certificat FSC, dar care în realitate nu respectă standardele FSC. Mai mult, Pollmeier dezvăluie că un angajat al FSC i-a mărturisit, într-o discuție, că de fapt întreaga certificare FSC de pe piața din România ar trebui pusă sub semnul întrebării. S-ar genera însă o situație delicată, căci FSC ar pierde un business consistent, dat fiind costurile pe care le presupune pentru operatori această certificare. Concluzia potențialului investitor german este că "FSC nu controlează de fapt procesul de certificare și tot scandalul din jurul companiei austriece este, de fapt, o perdea de fum prin care încearcă să distragă atenția de la propriile probleme", după cum reiese din articolul publicat pe timber-online.net.

Cele mai răspândite programe de certificare internațională sunt Forest Stewardship Council (FSC®) și Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Sistemul de certificare PEFC™ – în traducere, Programul pentru Aprobarea Certificării Forestiere – se aplică pe două treimi din pădurile planetei.

Pentru a fi recunoscute de către PEFC™ International, standardele se stabilesc în conformitate cu un cod de bune practici și cu respectarea cerințelor de transparență, consultare și de luare a deciziilor prin consens. Certificarea este valabilă cinci ani și este însoțită de un mecanism de urmărire a materialului certificat de la pădure la produsul final și invers.

Astfel, la conferință vor participa specialiști reputați, români și străini, în domeniul managementului forestier, printre care Thomas Egger (director SAB, Elveția), Peter Niederer (manager de proiect SAB), dr. ing. Liviu Nichiforel și conf. univ. dr. Marian Drăgoi (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava), István Tőke (președinte PEFC™ România), dr. ing. Aureliu-Florin Hălălișan (Universitatea „Transilvania” din Brașov), Bogdan Ioan Tudor Todoran și Cătălin Tobescu (președinte și, respectiv, vicepreședinte, Federația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România „NOSTRA SILVA”). În materie de demnitari și oficiali români se numără ambasadorul Confederației Elvețiene în România, Urs Herren, și Ben Gunneber (CEO și Secretar General al PEFC™ Internațional).

Evenimentul este parte a Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.