Un nou scandal în mediul online! Cum ajung vedetele să aibă milioane de fani pe reţelele sociale

După scandalul dintre vloggeriţa care a cerut cazare gratuită la un hotel şi patronul locaţiei respective, noi acuzaţii s-au iscat în mediul online. De data aceasta, discuţiile se mută pe Twiter, şi sunt implicate vedetele care plătesc diverse firme pentru a-şi mări numărul de urmăritori.

Paul Hollywood şi James Cracknell sunt doar doi dintre cei peste 200,000 de clienţi ai companiei americane Devumi, care se pare că ar primi bani din partea acestora pentru a le spori numărul de urmăritori pe Twiter.



Potrivit MailOnline, o anchetă a New York Times a scos la iveală faptul că multe vedete au apelat la serviciile companiei Devumi. Printre acestea se numără şi juratul show-ului de televiziune „The Great British Bake Off”, Paul Hollywood, în vârstă de 51 de ani. După ce a fost contactat de New York Times în legătură cu această informaţie, Hollywood şi-a şters imediat contul. Acesta avea peste 600,000 de urmăritori, în comparaţie cu celălalt jurat al show-ului, Prue Leith, care are doar 20,000.



O parte din cei vizaţi susţin că nu şi-au au bănuit urmăritorii că nu ar fi fani reali. De exemplu, britanicul James Cracknell, campion olimpic la canotaj, susţine că nu vrea să aibă urmăritori pe care să nu îi intereseze activităţile lui. Acesta are 100,000 de urmăritori pe site, iar 50,000 sunt cumpăraţi de la Devumi în 2016.





În urma investigaţiei, New York Times a constatat că Devumi funcţionează în mediul online prin utilizarea a peste 3,5 milioane de conturi automatizate, care contribuie la creşterea numărului de urmăritori ai celor care le aleg serviciile. Asta nu înseamnă doar faimă, ci şi bani, deoarece numeroase companii plătesc cei mai cunoscuţi online influenceri pentru a le promova produsele pe conturile personale.



Conform analizei datelor, cel puţin 55,000 de conturi ale lui Devumi utilizează numele, fotografiile şi detaliile personale ale utilizatorilor reali de pe Twitter, inclusiv ale copiilor şi adolescenţilor.

Fondatorul companiei, germanul Calas, a negat că Devumi a vândut urmăritori şi a spus că nu ştie nimic despre identităţile sociale furate de la utilizatorii reali. El a declarat că „afirmaţiile sunt false şi nu avem cunoştinţe despre astfel de activităţi".