Un nou protest anunţat în Piaţa Victoriei, în această seară / Foto: Arhiva

Un nou protest va avea loc, in aceasta seara, incepand cu ora 19:00, in Piata Victoriei, din Bucuresti.

La protest sunt aşteptaţi toti cei care isi doresc demisia Guvernului Dancila si a lui Liviu Dragnea, liderul PSD, presedintele Camerei Deputatilor si seful de facto al Executivului.

"Guvernul Dancila si Liviu Dragnea ne-au scos in strada de foarte multe ori pentru multe motive pe care le cunoastem cu totii. Ceea ce s-a intamplat la protestul Diasporei din 10-11 august din Piata Victoriei din Bucuresti reprezinta tentativa de genocid a jandarmilor asupra celor peste 100.000 de romani aflati la protest. Ne vedem in Piata Victoriei din Bucuresti la protest pentru a cere demisia Guvernului Dancila si a lui Dragnea, care sunt principalii vinovati pentru represaliile Jandarmeriei din 10-11 august. De asemenea, cerem demisia si celorlalte persoane implicate in represaliile Jandarmeriei", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului intitulat Jos Guvernul Dancila! Demisia, Dragnea!, initiat de Reusim pentru Romania si Rezistentii din Piata Victoriei.