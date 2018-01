FOTO EXPLICATIE: Un nou motiv de bucurie pentru tinerii angajați: ce PRIME urmează să primească de la stat

Statul oferă prime tinerilor angajați. În această categorie intră tinerii de peste 16 ani care au terminat orice formă de învăţământ şi care vor să se angajeze. Aceștia vor beneficia de o primă ce va fi dată în două etape.

Este vorba despre o primă de 1 500 de lei. Aceasta va fi dată în două etape, una la angajare, iar a doua după un an. Decizia îi are în vedere şi pe adolescenţii care au absolvit o şcoală specială.



Spre a primi banii, tinerii se vor înregistra în cel mult 60 de zile de la data la care au absolvit la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi să se angajeze cu normă întreagă pentru cel puţin un an. Vor primi banii şi dacă părăsesc primul loc de muncă şi se angajează în altă parte în cel mult 30 de zile, tot cu normă întreagă şi tot pentru cel puţin un an.



Tinerii care se înregistrează la agenţiile de muncă şi nu se vor angaja în 60 de zile vor primi şomaj de 250 de lei pe lună timp de jumătate de an, scrie bugetul.ro.