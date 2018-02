Clipe de groză într-un liceu american: focuri de armă şi un profesor arestat (VIDEO)

Incidentul a avut loc la într-un liceu din orăşelul Dalton, statul Georgia, an anunţă surse din cadrul serviciilor de securitate.

Un mesaj pe twitter al poliţiei locale pomeneşte despre faptul că s-a primit un apel care anunţa focuri de armă, despre un profesor care s-a baricadat şi că "niciun copil nu a fost rănit în incident".

Surse din cadrul serviciilor de intervenţie au declarat că a fost reţinut un profesor.

Ştirea a realimentat disputa legată, în general, de regimul armelor şi, în particular, de propunerea preşedintelui Donald Trump ca o parte dintre profesori să poarte arme. Idee a apărut după ce, în urmă cu două săptămâni, un tânăr a omorât 17 elevi într-un liceu din statul american Florida.

School shooting at Dalton High School!!! We okay !!! pic.twitter.com/U4UwgYGHdV