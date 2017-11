Un nou cutremur uriaș, luni dimineață, în Costa Rica

Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 grade pe scară Richter s-a produs luni dimineață în Costă Rica, a anunțat Institutul American de Geologie. Seismul a fost resimțit în toată țara.

În urmă seismului nu a fost emisă avertizare de tsunami.

Până în acest moment nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

6.8 Earthquake hits Costa Rica and a 7.2 quake hits Iraq. The Earth is restless today, God be with today's victims and all of us. #Iraq #earthquake #CostaRica